Veteranos del Tri, en la cuerda floja del último Mundial

Largo rato después de la catástrofe, en una soledad que contrastó con las 80,000 voces que hicieron ebullición horas antes, apareció Guillermo Ochoa caminando hacia el centro de la cancha del Estadio Azteca.

Sin guantes, volteaba a todos lados con ritmo pausado, siempre con vista al frente. Por momentos levantaba los brazos para saludar a los pocos aficionados que permanecían en las gradas. Por otros, simplemente observaba el paisaje con las manos atrás.

Esa fue la manera en la que Ochoa rindió tributo al renombrado Estadio Ciudad de México durante la Copa del Mundo 2026, luego de la eliminación del Tri ante Inglaterra en octavos de final.

Poco después, escribió un mensaje en sus redes que hizo sentido a ese ritual: “Te amo, México. Gracias por hacernos vibrar y creer. Fue el mayor privilegio de mi vida”. Ratificó su retiro del futbol profesional.

Ochoa debutó en primera división el 15 de febrero de 2004 en esa cancha como portero del América. El 5 de julio de 2026 marcó su adiós ahí mismo, aunque como suplente de Raúl ‘Tala’ Rangel.

El de Paco Memo es el adiós más simbólico de la Selección Mexicana tras la eliminación del Mundial 2026, pero no el único.

Javier Aguirre confirmó su salida de la dirección técnica para ceder el cargo a Rafael Márquez y hay otros futbolistas que, por edad, habrían vivido su última Copa del Mundo.

Más de una década

Sólo tres de los 26 convocados por el ‘Vasco’ en este Mundial acumulan una década o más representando al equipo nacional: Guillermo Ochoa (debutó en 2005), Raúl Jiménez (2013) y Jesús Gallardo (2016).

Con 40, 35 y 31 años, respectivamente, también fueron los más veteranos del plantel. Luego están Guillermo ‘Memote’ Martínez, Luis Romo (también 31), Luis Chávez, Orbelín Pineda y Carlos Acevedo (30). El resto jugó con 29 o menos.

Por experiencia en Mundiales, Ochoa es un caso extraordinario: asistió al primero en 2006 y desde entonces nunca faltó. Junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, son los únicos de la historia que han estado en seis ediciones.

Jiménez ensalzó su propio legado con cuatro: 2014, 2018, 2022 y 2026. Sin embargo, fue en el último en el que logró anotar (una vez contra Sudáfrica y otra contra Inglaterra), lo que le dio un peso diferente con el Tri.

A primera vista, ellos tendrían las mayores dificultades para jugar el Mundial 2030. Ochoa es el único oficialmente descartado porque se retirá este verano, pero Raúl Jiménez llegaría con 39 años, mientras que Gallardo, ‘Memote’, Romo, Chávez, Pineda y Acevedo con 35.

Si bien la longevidad se ha transformado en los Mundiales, con el claro ejemplo de Cristiano Ronaldo, Vozinha y Luka Modric con más de cuatro décadas de vida en 2026, la edad sí es un factor que alerta desde la óptica de los entrenadores.

“De esta selección hay mucha gente rescatable. Tenemos un promedio de edad bajo e interesante, salvo dos o tres que pienso que por edad no conseguirán estar en el siguiente Mundial”, mencionó Javier Aguirre al respecto después de la derrota contra Inglaterra.

Legado abierto

Guillermo Ochoa estuvo en cinco de las ocho eliminaciones de México en octavos de final de Copa del Mundo. Sólo no vivió las de 1994, 1998 ni 2002.

Él y ninguno de sus compañeros en 2026 saben lo que es llegar a cuartos de final. Deja un legado como el portero con más participaciones de la historia, pero también la puerta abierta para que una nueva camada irrumpa hacia un inédito sexto partido.

“Tenemos mentalidad de ganar, de solamente pensar en ganar, de tratar de hacer nuestro futbol y demostrar que estamos para grandes cosas”, declaró Gilberto Mora, mediocampista de 17 años, durante su debut en 2026. Él encabeza las expectativas sobre la nueva generación mexicana en Mundiales.

Raúl Jiménez, por su parte, ya tiene asegurada su continuidad en el futbol europeo. Volverá al Wolverhampton de Inglaterra en la temporada 2026-27 y, aunque competirá en segunda división, se mantendrá en ritmo para seguir siendo considerado por el Tri.

No le alcanzó para ser goleador histórico de México en Mundiales (con dos), pero ya es el segundo máximo anotador del equipo nacional con 48 tantos, cuatro detrás del líder, Javier ‘Chicharito’ Hernández. Esa puede ser una motivación para seguir activo con el Tri.

Cabe recordar que antes del Mundial 2030 habrá competencias como Copa Oro, Liga de Naciones y las propias eliminatorias de Concacaf.

Gallardo, que también tiene un sólido historial con selección al disputar los Mundiales de 2018, 2022 y 2026, tratará de mantener su puesto ante el crecimiento de Mateo Chávez, quien fue su suplente en la lateral izquierda este verano y que viene escalando con fuerza en el futbol europeo.

Del resto de convocados en 2026, Edson Álvarez sobresalió al registrar tres Mundiales con 28 años. El resto vivió su segundo o primero.

Se estima que el próximo partido de la Selección Mexicana sea en septiembre en Liga de Naciones, durante la primera Fecha FIFA de la temporada 2026-27. Ahí se confirmará la continuidad o no del plantel.