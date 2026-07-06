Puerto Lázaro Cárdenas ampliará capacidad a 2.3 millones de contenedores

La empresa Hutchison Ports invertirá 33 millones de dólares en la tercera fase de expansión del Puerto Lázaro Cárdenas, con lo que elevará la capacidad de manejo de carga de 1.8 millones a 2.3 millones de contenedores anuales, informó el gobierno de Michoacán.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que la modernización permitirá incrementar la competitividad logística y operativa del puerto y mejorar su capacidad para responder al crecimiento del comercio internacional.

El mandatario añadió que recientemente se incorporaron 12 nuevas grúas eléctricas ARTG 6+1, las cuales ampliarán el margen de maniobra y fortalecerán la capacidad de movimiento de carga.

En tanto, el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, informó que durante 2025 el puerto movilizó 27.3 millones de toneladas de carga. Agregó que la inversión contempla la construcción de 345 metros adicionales de muelles y la incorporación de 28 hectáreas de nueva área operativa.