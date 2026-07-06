Aeropuerto de Guadalajara rompe récord de operaciones y pasajeros durante el Mundial

Guadalajara, Jal. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara creció 8% sus operaciones durante junio, mes en el que se jugaron los cuatro partidos del Mundial de Futbol que tuvieron como sede el estadio Guadalajara, en comparación con el mismo mes del año anterior.

De acuerdo con el reporte de tráfico aéreo del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) que opera y administra la terminal aérea tapatía, solo durante el mes pasado, el aeropuerto registró 13,930 operaciones, frente a las 12,902 del mismo mes pero del año anterior.

Asimismo, informa el GAP, se alcanzaron jornadas de alta actividad operativa, como el 17 de junio con 554 operaciones, el 18 de junio con 613, el 19 de junio con 587 y el 26 de junio con 639 operaciones, "el mayor volumen registrado en la terminal aérea en un solo día".

Aumentan pasajeros

En cuanto a las cifras de pasajeros, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara movilizó 1.5 millones de pasajeros durante junio, cifra que representa un crecimiento de 6% respecto al mismo mes de 2025 y es "el mayor volumen de pasajeros registrado para un mes de junio", reportó el GAP.

En el acumulado enero-junio 2026, la terminal ha atendido a 9.2 millones de pasajeros, lo que representa 206,000 pasajeros adicionales respecto al mismo periodo del año anterior.

Aeropuerto de Guadalajara.Foto EE: Cortesía

Con los resultados anteriores, el director del aeropuerto de Guadalajara, Cryshtian Amador Lizardi, manifestó que "concluyó con éxito la operación aérea asociada al mayor evento futbolístico internacional celebrado en México durante este año, demostrando su capacidad para atender un incremento extraordinario en la demanda, operaciones especiales de alta complejidad y visitas de alto nivel, sin afectar la continuidad de los servicios ni la experiencia de los pasajeros".

Operaciones especiales

El directivo detalló que la atención de este evento implicó operaciones especiales relacionadas con selecciones nacionales, por lo que se realizaron 29 operaciones vinculadas a equipos participantes en los encuentros celebrados en Guadalajara, incluidas selecciones que establecieron su concentración en la ciudad, como Corea del Sur y Colombia.

A ello se sumó la atención de operaciones y protocolos especiales derivados de visitas de alto nivel, entre ellas la del Rey Felipe VI de España, lo que incrementó el nivel de complejidad operativa, logística e institucional.

“Este reto no lo enfrentó únicamente un aeropuerto; lo asumió una comunidad aeroportuaria completa. Aerolíneas, autoridades, prestadores de servicios y colaboradores demostraron que, cuando existe coordinación y un propósito común, es posible responder con eficacia a un desafío de esta magnitud, manteniendo una operación segura y una experiencia de calidad para los pasajeros", abundó Amador Lizardi.

Aeropuerto de Guadalajara.Foto EE: Cortesía

Enfatizó que cada una de las operaciones especiales requirió planeación especializada para la gestión de llegadas y salidas, asignación de posiciones en plataforma, manejo de equipaje, coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, esquemas reforzados de seguridad, transportación terrestre, atención a delegaciones y aplicación de protocolos especiales, sin afectar la operación cotidiana del aeropuerto ni la experiencia de los pasajeros.

El directivo precisó que la capacidad operativa en la terminal aérea de Guadalajara se encuentra respaldada por las inversiones que Grupo Aeroportuario del Pacífico desarrolla como parte de sus Planes Maestros de Desarrollo (PMD).

Durante el período 2020-2024 se invirtieron en esta terminal 15,900 millones de pesos, mientras que para el periodo 2025-2029 se contempla una inversión superior a 22,000 millones de pesos de los cuales, al cierre de 2025 se habían ejercido más de 5,100 millones de pesos en el inicio de obras del nuevo edificio terminal, el nuevo acceso vial y otras intervenciones enfocadas a incrementar la capacidad, fortalecer la eficiencia operativa y mejorar la experiencia de los pasajeros.