Ministro de Justicia de Colombia renuncia tras criticar la política de paz de Petro

El ministro de Justicia de Colombia, Jorge Iván Cuervo, renunció este lunes tras criticar la política de paz del presidente Gustavo Petro, que intentó sin éxito negociar el desarme de los poderosos grupos armados del país.

Más temprano, el ministro saliente reconoció errores y ausencia de "líneas rojas" claras en los intermitentes diálogos con los grupos ilegales, dedicados principalmente al narcotráfico y a la minería ilegal.

"He presentado mi renuncia al cargo", dijo Cuervo en X. Ocupaba el cargo desde febrero, tras uno de los numerosos cambios ministeriales del ejecutivo de Petro.

Según Cuervo, el gobierno izquierdista debería haber exigido el cese del reclutamiento de menores, de los ataques a las comunidades y del asesinato de líderes sociales para sentarse a negociar.

También cuestionó el llamado a la desobediencia civil del senador Iván Cepeda, que perdió la presidencia frente al ultraderechista Abelardo de la Espriella por menos del 1%.

Los grupos ilegales están detrás de la peor ola de violencia de la última década en el país con una ola atentados, secuestros y asesinatos.

También se enfrentan a muerte por los codiciados y lucrativos corredores de cocaína, que más tarde se exporta a Estados Unidos y Europa.

Durante sus cuatro años de mandato, Petro extendió una oportunidad de firmar la paz a guerrillas, paramilitares y otros narcotraficantes como el poderoso cartel del Clan del Golfo y los rebeldes del ELN. Pero ninguna triunfó.

Los criminales aprovecharon las negociaciones para engrosar sus filas y aumentar su control territorial, según expertos.

El presidente electo De la Espriella acusa a Petro de negligencia y promete mano de hierro contra los alzados en armas.

Les dio un plazo de un mes para entregarse a las autoridades y promete bombardeos masivos a partir del 7 de agosto, cuando asumirá como presidente hasta 2030.