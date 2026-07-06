Enfrentamientos en Sinaloa deja un elemento de la Marina fallecido y 10 presuntos delincuentes abatidos

Un elemento de la Secretaría de Marina murió y tres más resultaron heridos tras un ataque con artefactos explosivos improvisados perpetrado el pasado viernes por presuntos integrantes de un grupo delictivo en la comunidad de San Marcos, Mazatlán, Sinaloa, informó este lunes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El Gabinete de Seguridad explicó a través de sus redes sociales y un comunicado que la agresión ocurrió mientras personal naval realizaba labores de sondeo y monitoreo en ríos y presas, para evitar incrementos súbitos de los niveles de agua en la zona por la temporada de lluvias.

"Cabe destacar que los elementos navales heridos reciben la atención médica correspondiente, dos de ellos se encuentran fuera de peligro y uno en estado de gravedad", dijo el gobierno mexicano.

Por lo anterior, personal de la Marina en coordinación con la SSPC implementaron acciones para reforzar la seguridad en la región donde suele operar la organización fundada por el ya condenado Joaquín "El Chapo" Guzmán y, tras repeler otra agresión en el municipio El Rosario, 10 agresores perdieron la vida y tres integrantes de "un grupo delictivo" fueron detenidos, además de que se aseguraron armas, municiones y equipo táctico.

"Lamentamos el fallecimiento de un elemento naval en cumplimiento de su deber. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia, seres queridos y compañeros", dijo el Gabinete de Seguridad a través de un mensaje publicado en la red social X.

Las autoridades no detallaron qué célula criminal lanzó la agresión en el municipio de Mazatlán.

(Con información de AFP).