El descanso es vital para el alto rendimiento: el caso de Erling Haaland

El descanso es un factor clave para el alto rendimiento y este domingo 5 de julio será el ejemplo. En los Octavos de Final del Mundial 2026, Noruega enfrentará a Brasil con Erling Haaland como su principal referente, un futbolista que ha hecho de la recuperación una parte esencial de su preparación para competir al máximo nivel.

El caso del delantero noruego de 25 años ha despertado el interés del mundo, no solo por su nivel de juego, sino también por los hábitos que le permiten rendir de esa manera producto de un proceso meticuloso que ocurre fuera de la cancha.

Para Haaland, ser un futbolista de élite no es un trabajo de dos horas, sino una dedicación de 24 horas al día, los siete días de la semana, donde el éxito depende no solo del entrenamiento físico, sino también de la recuperación y el sueño.

¿Qué hábitos de sueño y recuperación practica Haaland?

La capacidad de Erling Haaland para mantenerse de forma óptima depende de una disciplina que combina ciencia, tecnología y hábitos ancestrales. A través de sus redes sociales y videos en YouTube, es el propio delantero quien comparte sus secretos de autocuidado para optimizar su cuerpo.

Por ejemplo, él menciona que lo primero que hace al despertar es buscar la luz natural y el aire fresco, para ello camina al menos 10 minutos para alinear su reloj biológico, lo cual le permite regular la producción de serotonina y cortisol, lo que mejora su energía diaria y la calidad de su descanso posterior.

En esa línea, considera que el sueño es vital. En el podcast IMPAULSIVE, de Logan Paul y Mike Majlak, Haaland confesó que, para proteger su ritmo circadiano, tres horas antes de dormir usa unos lentes que bloquean la luz azul. Además, se cubre la boca con cinta médica para forzar su respiración nasal mientras duerme.

En la entrevista mencionó que esto le permite optimizar su oxigenación y facilitar la recuperación nocturna que su cuerpo necesita mientras duerme. Pero eso no es todo, y es que, para liberar la tensión mental, aprovecha actividades recreativas como jugar videojuegos para “descomprimir” el cerebro, una actividad que le permite socializar con sus amigos mientras descansa físicamente.

Para centrarse en el presente y enfocarse en el futuro, evita ver sus pasos en redes sociales y para no desconcentrarse al dormir cuando viaja, lleva tapones de oído, lo cual le ayuda a obtener un sueño profundo.

No obstante, un buen descanso no es suficiente si no se acompaña de otras rutinas de autocuidado, y eso Erling Haaland lo sabe bien. Para recuperar la salud de sus piernas, el delantero noruego se sumerge en agua a cinco grados y toma baños de sauna, lo cual dice que le ayuda para entrenarse mentalmente ante situaciones de estrés.

Para aclimatarse a diferentes alturas, Haaland utiliza una cámara hipóxica que simula condiciones de altitud de 3,500 metros y menos oxígeno, esto le permite mejorar su capacidad de resistencia y recuperación entre sprints, además de preservar en su rutina otras actividades “ligeras” como el golf.

Para acelerar la reparación celular utiliza terapia de luz roja, la cual también le ayuda a mantener niveles óptimos de vitamina D; todo ello aunado a una dieta controlada que también le permite tener ese rendimiento. Por ejemplo, en su café matutino menciona que no usa azúcar, sino miel natural o jarabe de arce.

Mientras que, en el documental Haaland: The Big Decision, el delantero explica su preferencia por comer alimentos integrales y vísceras como el hígado y el corazón de vaca que aportan una alta densidad de hierro y vitaminas, así como consumir agua ultra-filtrada libre de microplásticos y químicos.

Jorge Clemente Esponda, maestro en psicología clínica, resalta que este tipo de actividades ayudan a las personas a relajar la mente y cuerpo, porque permiten que se conecten con ellas mismas en el aquí y ahora, un punto esencial cuando se quiere aumentar el rendimiento y preservar la salud.

Un deportista de alto rendimiento

En 2023 Erling Haaland se consagró como el Mejor Jugador del Mundo, según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS por sus siglas en inglés).

En la distinción, el deportista superó a futbolistas como Kylian Mbappé y a Lionel Messi. De acuerdo con la IFFHS, el delantero noruego fue reconocido por la temporada que tuvo en el Manchester City, donde ganó la UEFA Champions League, el FIFA Club World Cup, la Premier League, la UEFA Super Cup y la FA Cup.

En lo que va del Mundial 2026, Erling Haaland se ha posicionado en el top tres de los máximos goleadores de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) con cinco anotaciones, solo por detrás de Kylian Mbappé y Lionel Messi. Estos resultados son consistentes con la importancia que el delantero atribuye al descanso y la recuperación como parte de su preparación para competir al máximo nivel.