DKT impulsa responsabilidad social en salud sexual

En el marco de su estrategia de responsabilidad social empresarial, la organización internacional DKT International refuerza su labor en México para ampliar el acceso a la salud sexual y reproductiva, un ámbito donde la educación, la prevención y la equidad siguen siendo desafíos estructurales. La vocera Denisse Beltrán, directora de marketing de DKT, destaca que la conversación pública ha evolucionado hacia una visión más integral del bienestar y la autonomía reproductiva, aunque persisten brechas entre conocimiento y acceso efectivo a métodos anticonceptivos.

De acuerdo con datos de la ENADID 2023 del INEGI, el 98% de las mujeres de 15 a 49 años conoce al menos un método anticonceptivo, lo que refleja un avance significativo en materia informativa. Sin embargo, entre adolescentes sexualmente activas el uso efectivo apenas alcanza el 60%, evidenciando que el reto ya no es únicamente informativo, sino de acceso, acompañamiento y reducción de desigualdades.

Beltrán explica que los medios de comunicación y las redes sociales han contribuido a visibilizar la salud sexual, pero también han abierto el desafío de la desinformación. En un entorno digital caracterizado por la sobreabundancia de contenidos, la llamada infodemia obliga a fortalecer la difusión de información basada en evidencia científica, especialmente entre jóvenes que se informan principalmente en plataformas digitales.

Uno de los principales retos en México es cerrar la brecha entre el conocimiento casi universal de métodos anticonceptivos y su acceso real, especialmente en comunidades rurales e indígenas. Las desigualdades territoriales y socioeconómicas continúan afectando la capacidad de decisión informada, lo que exige políticas públicas con enfoque diferenciado.

Según la ENDUTIH 2023 del INEGI, más del 83% de la población en México utiliza internet, lo que abre oportunidades para fortalecer modelos híbridos de educación sexual que combinen tecnología y acompañamiento comunitario. DKT International impulsa iniciativas que integran plataformas digitales con presencia territorial para ampliar el alcance de la información y los servicios de salud sexual.

Cifras de la ENADID 2023 muestran también que entre adolescentes hablantes de lengua indígena el uso de anticonceptivos puede ser hasta 20 puntos porcentuales menor que el promedio nacional, lo que evidencia una brecha crítica en acceso a servicios y educación.

Cierra la ejecutiva destacando que el futuro de la salud sexual en México depende de la integración entre educación, acceso y tecnología, así como de políticas públicas sostenidas que reduzcan desigualdades. La combinación de innovación digital y trabajo comunitario será clave para avanzar hacia una mayor equidad en salud reproductiva a 2026.

Como parte de su enfoque de responsabilidad social empresarial, DKT International refuerza alianzas con organizaciones locales, instituciones de salud y actores comunitarios para ampliar el impacto de sus programas de salud sexual y reproductiva en México, priorizando la reducción de desigualdades estructurales, el acceso a métodos anticonceptivos de calidad y la promoción de derechos sexuales y reproductivos.