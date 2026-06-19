México es el tercer país del mundo con más estrés laboral, supera a China y Tailandia

El estrés laboral afecta al 62% de las personas en México, un nivel que posiciona al país como la tercera economía con más burnout, sólo por detrás de Turquía (68%) e Italia (63%) y superando naciones asiáticas, como China, Japón o Tailandia.

Estos son los hallazgos del Reporte de Salud Mental 2026 de Axa. En el último año, los niveles de estrés laboral de moderado a severo en México aumentaron cinco puntos porcentuales, esto “confirma una tendencia creciente que representa un desafío para las organizaciones”, destaca la aseguradora en un comunicado.

Los trabajadores de entre 35 y 44 años es la población con más estrés laboral en México, 71% lo experimenta, casi 10 puntos porcentuales superiores al promedio. Los roles de gestión (68%) también superan el dato general.

El burnout tiene otras implicaciones. El 82% reporta al menos un impacto negativo en su vida diaria debido al estrés por trabajo: la dificultad para dormir, los padecimientos físicos (dolor de cabeza), mayor irritabilidad, disminución de la productividad, procrastinación o la dificultad para concentrarse, destacan entre las consecuencias más comunes.

Los efectos no sólo se reflejan en la vida diaria, también en uno de los indicadores que más impactan las operaciones de las empresas: el ausentismo. En el último año, 28% de las personas tomó una licencia médica por salud mental, los más jóvenes suelen ausentarse más por este motivo.

Pese a este panorama, la conversación sobre salud mental está lejos de ser una realidad en los espacios de trabajo. Sólo 64% de las personas considera que puede hablar de estos temas en su contexto profesional, y de ese universo, una cuarta parte prefiere platicar con sus compañeros, sólo 17% percibe que puede tener una charla sobre salud mental con los líderes.

Del 36% que no tiene disposición a hablar de salud mental en el trabajo, los factores que más influyen en esa falta de comunicación son la percepción de que se trata de un asunto privado, dudas sobre si el empleador puede ayudar realmente, preocupación de que estos diálogos afecten la carrera o estabilidad en el empleo, y miedo a ser juzgado.

Programas de salud mental, con baja presencia

Aunque los trabajadores muestran una alta disposición a participar en programas de salud mental, 95% de las personas en México así lo declara, la proporción más alta a nivel global, sólo el 41% de los trabajadores cuenta con estos beneficios.

Sin embargo, los hallazgos reflejan que el desafío no es sólo aumentar la adopción, sino de atacar los factores que más influyen en el burnout. Del universo de empleados que cuenta con un programa de salud mental en el trabajo, un 27% se concentra en programas de apoyo al empleado y de wellness, como clases de yoga o meditación.

Si bien estos beneficios son importantes, no resuelven los problemas de fondo. Por ejemplo, entre los factores trabajo que más impactan negativamente la salud mental, la inestabilidad financiera y la inseguridad laboral es el que más afecta, seguido de la incertidumbre por el futuro y los eventos traumáticos personales.