Operativo "Sagaz" fortalece la seguridad en los límites entre Aguascalientes y Zacatecas

El Operativo Interinstitucional “SAGAZ” (Seguridad Aguascalientes–Zacatecas) mantiene un despliegue permanente en la zona limítrofe entre ambas entidades para reforzar la vigilancia, prevenir la comisión de delitos y brindar mayor tranquilidad a las familias.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, informó que esta estrategia contempla acciones permanentes de patrullaje y coordinación entre los tres niveles de gobierno, además del reforzamiento de la presencia operativa en los límites con otras entidades, especialmente con Zacatecas, así como en las cinco Puertas de Seguridad de Aguascalientes.

Detalló que, durante las últimas horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, intensificaron los recorridos de vigilancia e instalaron puntos de control en carreteras, caminos rurales y brechas de terracería, principalmente en los municipios de Cosío, Tepezalá, Asientos y El Llano.

Martínez Romo destacó que estas acciones cuentan además con el apoyo del helicóptero Fuerza Uno, que realiza sobrevuelos estratégicos para ampliar la cobertura de vigilancia y fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad.

Subrayó que la presencia permanente de las fuerzas de seguridad en puntos estratégicos permite mantener un control más efectivo de los accesos al estado, inhibir actividades delictivas y ofrecer mayor certidumbre a las familias que habitan en la zona fronteriza.

Finalmente, reiteró que la seguridad de las y los aguascalentenses es una prioridad para el Gobierno del Estado, por lo que continuará el trabajo coordinado con las corporaciones federales, estatales y municipales para preservar la paz, el orden y mantener a Aguascalientes como uno de los estados más seguros del país.