Hotel podría ser rematado tras sentencia del Tribunal Laboral en Cancún

Cancún, QRoo.- El Tribunal Laboral en Quintana Roo emitió sentencia favorable a más de 140 trabajadores del hotel Golden Parnassus Cancún, lo que abre la puerta a que la propiedad del inmueble sea puesta a remate judicial con el fin de cubrir adeudos laborales, fiscales y de seguridad social.

Isaías González Cuevas, líder nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), informó que tras más de diez meses de huelga iniciada en septiembre de 2025, el fallo obliga a la empresa a saldar prestaciones pendientes, entre las que destacan el pago del fondo de ahorro, parte de las propinas, salarios retenidos y vales de despensa, además de otras obligaciones establecidas en el pliego petitorio.

De acuerdo con la resolución, los operadores del hotel cuentan con un plazo de 15 días para interponer un amparo. No obstante, González Cuevas se mostró confiado en que el conflicto llegue a su fin y se proceda al remate del inmueble para garantizar el pago de salarios, cuotas al SAT, IMSS e Infonavit.

El dirigente sindical destacó que la medida representa un logro para los trabajadores y fue posible gracias al apoyo de la estructura nacional de la CROC y, particularmente en Quintana Roo, del líder estatal Martín de la Cruz Gómez.

Esta sería una de las primeras ocasiones en los últimos años en que un hotel de Cancún es llevado a remate judicial para cubrir adeudos laborales y fiscales, lo que refleja la magnitud del conflicto y sus implicaciones económicas.