Mipymes en Puebla proyectan generar 40% de 3,000 empleos en segundo semestre de 2026

Puebla, Pue. El Consejo de Organismos Empresariales (COE) consideró que, para el cierre del 2026 la expectativa es generar al menos 40% de 3,000 empleos considerados en este segundo semestre.

El presidente del organismo, César Bonilla Yunes, comentó que entre sus más de 2,500 socios hay confianza de lograrlo, porque la economía va mejor, sobre todo si dan préstamos de los tres niveles de gobierno.

Refirió que quienes accedieron a créditos en el 2025 los utilizaron para mantener gastos operativos y surtirse de mercancía para mejorar ventas, pero requieren de nuevos préstamos para tener una mayor reactivación.

Explicó que, aunque sean micro, pequeñas y medianas empresas, los préstamos deben ser arriba de 40,000 pesos, para acelerar la recuperación con la contratación de al menos dos personas más.

“Las ventas han mejorado y eso demuestra que se pueden generar las condiciones para crear más empleos, pero que ayuden las autoridades a cumplir la meta”, expuso.

Bonilla Yunes destacó que un préstamo con tasa de interés baja, como ofrecen autoridades si resulta de mucho provecho, por ello la insistencia de mejorar los apoyos y flexibilizar los requisitos.

Comentó que en el sector comercio es donde hay más posibilidades de lograr empleos para la segunda mitad del año, ya que en las industrias hay incertidumbre por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Aclaró que en el primer semestre se crearon alrededor de 500 empleos en los sectores comerciales y restaurantes, sobre todo del Centro Histórico.

Comentó que los empleos se crearán en ventas y almacén en el sector comercial, por lo que a partir de julio abrirán las vacantes, con salarios que oscilarán entre 7,000 y 8,000 pesos al mes.