Buque petrolero fue alcanzado por proyectil no identificado en el estrecho de Ormuz: UKMTO

Un buque petrolero fue alcanzado el lunes por un proyectil no identificado frente a la costa de Omán, en la zona del estrecho de Ormuz, informó la agencia marítima británica UKMTO.

"Un petrolero indicó haber sido alcanzado por un proyectil desconocido en el costado de babor, lo que provocó un incendio, mientras navegaba hacia el sur", escribió la UKMTO en un comunicado, añadiendo que el incidente no causó heridos ni daño al medioambiente.