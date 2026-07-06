Prevención de desastres en México: la deuda pendiente frente a fenómenos más intensos

En México, la preparación ante desastres naturales ha mejorado en las últimas dos décadas, pero la prevención sigue siendo el principal reto, afirmó Benjamín Laniado, cofundador de la organización CADENA (Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales A.C.), en entrevista con El Economista.

De acuerdo con el especialista, el país ha fortalecido sus capacidades de protección civil, protocolos de actuación y mecanismos de coordinación interinstitucional; sin embargo, persiste una brecha estructural en la reducción del riesgo y la construcción de resiliencia comunitaria.

Laniado señaló que muchas comunidades siguen expuestas a inundaciones, huracanes, sequías e incendios, lo que evidencia que la respuesta ha mejorado, pero la prevención aún es insuficiente. “La verdadera preparación no se mide sólo por la capacidad de reaccionar, sino por evitar que una emergencia se convierta en crisis humanitaria”, sostuvo.

En relación con las primeras 72 horas tras un desastre, explicó que este periodo es decisivo para salvar vidas. En sismos, implica búsqueda y rescate inmediato; en fenómenos hidrometeorológicos, la clave es anticipación mediante alertas tempranas, refugios y coordinación previa.

Uno de los principales cuellos de botella es que la coordinación entre sectores suele activarse durante la emergencia y no antes. Por ello, subrayó la importancia de fortalecer la planeación conjunta entre gobierno, sector privado, academia y sociedad civil.

El representante de CADENA destacó que los sistemas de alerta temprana pueden reducir hasta en 60% el riesgo de pérdidas humanas, siempre que la información llegue de forma clara y oportuna a la población. La llamada “última milla” de comunicación es determinante para su eficacia.

Respecto al uso de tecnología, Laniado indicó que herramientas como inteligencia artificial, drones y geolocalización han transformado la respuesta humanitaria al permitir decisiones más rápidas y precisas, así como una mejor asignación de recursos en zonas afectadas.

En cuanto a la sociedad civil, reconoció una amplia disposición a ayudar durante emergencias, aunque advirtió que es necesario canalizar esa solidaridad de forma organizada para evitar duplicidades y mejorar el impacto de la ayuda.

Sobre la cultura de prevención, señaló que aún predomina una lógica reactiva en México. Aunque existen avances, consideró necesario integrar la gestión de riesgos en la educación, la planeación urbana y la vida comunitaria.

Finalmente, subrayó que la inversión en prevención es clave: cada peso destinado a reducir riesgos ahorra costos futuros en reconstrucción. “Las primeras 72 horas comienzan mucho antes del desastre; empiezan con la preparación de hoy”, concluyó.

CADENA informó que en el último año ha tenido presencia en 15 estados del país, con más de 102 mil personas beneficiadas. Destacan más de 40 mil apoyadas por inundaciones en entidades como Veracruz, Hidalgo y Puebla, además de más de mil 500 consultas médicas y psicológicas para atención post-emergencia.

En este contexto, expertos en gestión del riesgo coinciden en que fortalecer la prevención requiere inversión sostenida en infraestructura resiliente, sistemas de alerta comunitaria y capacitación permanente de autoridades locales y ciudadanía. La articulación entre sectores se vuelve indispensable para reducir vulnerabilidades estructurales y evitar que los desastres naturales se conviertan en crisis prolongadas que afecten el desarrollo social y económico del país. La prevención debe consolidarse como política pública prioritaria en todos los niveles de gobierno y sociedad para fortalecer la resiliencia nacional integral.