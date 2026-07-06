La Cultura de la Paz, Se Acabó la Fiesta

“Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas...” Joan Manuel Serrat

a) La Selección Nacional

Los 26 jugadores y su cuerpo técnico representaron a México, a un cúmulo de ilusiones y esperanzas, logrando regalar momentos de alegría colectiva.

Tras cuatro triunfos consecutivos, el domingo enfrentamos a Inglaterra en una final que, aunque disputada con valentía, terminó con nuestra eliminación. Es justo reconocer que el nivel del conjunto inglés es superior: el valor comercial de sus jugadores equivale a siete veces el de los nuestros.

Un pueblo necesitado de alegrías, sometido a la polarización, el odio y la división promovida desde la Presidencia, encontró en el desempeño de la Selección un motivo para reunirse, convivir con entusiasmo y recuperar la cordialidad. Por unos días, la narrativa cambió.

Sin embargo, los festejos por los triunfos previos estuvieron marcados por tragedias: cuatro personas murieron en la Ciudad de México y otra fue linchada en Baja California Sur, ante la pasividad de las autoridades. La Mandataria y la Jefa de Gobierno, incapaces de asumir su responsabilidad, trasladaron la seguridad a los aficionados y llegaron incluso a solicitar a la FIFA un cambio de horario para el partido del domingo.

Ese júbilo desbordado reveló una necesidad colectiva de celebrar y desahogarse, pero también dejó al descubierto tragedias evitables que desvirtúan la genuina alegría.

b) Mientras tanto

El T-MEC no se extenderá hasta 2042, como ingenuamente pretendió el oficialismo. Su vigencia será hasta 2036 y estará sujeto a revisiones anuales, lo que mina la confianza de los inversionistas. Durante estos años, la 4T violó reiteradamente los compromisos pactados con la contrarreforma energética, las normas agrícolas y ganaderas, la reforma judicial, la desaparición de organismos autónomos y la política de “abrazos, no balazos” que fortaleció al narcoterrorismo. Recuperar la plena vigencia del tratado dependerá de reconstruir el marco normativo comprometido por el Estado mexicano en el referido Tratado.

Fue hallado el cuerpo sin vida de la periodista veracruzana Roxana Guzmán, secuestrada desde su hogar por un grupo delincuencial en el que participaron policías estatales. Todo apunta a una desaparición desde el propio Estado.

El Tren Maya quedó varado casi cinco horas, dejando a sus pasajeros sin luz ni aire acondicionado.

El Presidente de Estados Unidos llamó al de la FIFA para anular la tarjeta roja del delantero de la Selección de su país para poder jugar contra Bélgica.

Estados Unidos celebró el 250º aniversario de su Independencia.

Dos mexicanos triunfaron en competencias deportivas. Isaac del Toro ganó la segunda etapa ciclista del Tour de Francia y Patricio O’Ward, el primer lugar de la carrera IndyCar en Ohio, Estados Unidos.

c) Después del Mundial

La participación de México en el campeonato terminó. Nos queda la satisfacción del buen papel de la Selección y, al mismo tiempo, el vacío de la fiesta concluida: la cruda triunfalista.

Por encima de los problemas que nos aquejan, demostramos que aún existe una sociedad capaz de encontrarse alrededor de una emoción común. Pero ahora toca regresar a la dura realidad de un país deteriorado, que por unas semanas olvidó sus heridas.

Recordemos que el presente debe ser el momento clave para construir un más conveniente destino. Tristemente el oficialismo lo ha convertido en un tiempo de cancelación del mejor futuro para el que, con la participación de todos, se trabajó arduamente por décadas.

La reconstrucción de México -de los servicios públicos de salud, educación y seguridad; de la certeza jurídica, del crecimiento económico, del pluralismo político y de la cultura de la paz- merece la misma pasión que se mostrara hacia la Selección Nacional.

*El autor es abogado, negociador y mediador.

X: @Phmergoldd