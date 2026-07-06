Zacatecas lidera crecimiento económico nacional en 2025

El gobierno estatal informó que Zacatecas se consolidó como la entidad con mayor crecimiento económico del país en 2025 y que, durante el primer semestre de 2026, registró un avance de 4.7%, con lo que mantiene el primer lugar nacional en este indicador.

Durante un acto cívico, el gobernador David Monreal Ávila atribuyó estos resultados al saneamiento de las finanzas públicas y a la disciplina en el manejo de los recursos, medidas que, dijo, han permitido generar mayor certidumbre para los sectores productivos y fortalecer la confianza institucional.

El mandatario detalló que, en lo que va de la administración, se han liquidado alrededor de 7,000 millones de pesos de la deuda pública, cuyo saldo inicial superaba los 12,000 millones de pesos.

En materia de seguridad, afirmó que Zacatecas se ha posicionado como referente nacional derivado de la coordinación entre corporaciones estatales y federales, como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública.

Monreal Ávila señaló que la seguridad es un factor clave para el desarrollo y llamó a los servidores públicos a mantener orden y responsabilidad institucional durante la recta final del sexenio.