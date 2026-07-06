El talento no tiene edad, la gran lección del Mundial de Futbol

El mundial ha desafiado las ideas ya establecidas dentro del mundo de futbol. Este ha sido el mundial con más veteranos, con siete jugadores que tienen más de 40 años y 44 jugadores con más de 35 años. Y también es una gran lección para el mundo del trabajo.

El edadismo laboral es la discriminación a base de edad dentro del entorno de trabajo. A partir de los 35 años se experimentan rechazos y discriminación en el proceso de reclutamiento de trabajo.

En el futbol no es la excepción, el 42% de las transferencias en el mercado son de jugadores que tienen entre 22 y 25 años. Muchas veces, equipos de futbol pagan más por jugadores en ese rango, y cuando llegan a los 30 años su valor en el mercado baja sustancialmente.

Sin embargo, en esta justa mundialista a sus 37 y 40 años respectivamente, Eloy Room y Vozinha fueron los grandes protagonistas, mantuvieron dos porterías a cero cruciales para sus selecciones. Messi, quien recién cumplió 39 años, y Ronaldo, el jugador de campo de mayor edad del mundial, están compitiendo con Mbappe (27) y Haaland (25) para el título de campeón de goleo.

Sin embargo, hay una razón clave por el edadismo en el futbol. Siendo un deporte físico, el cuerpo no responde de la misma manera a los 35-40, como respondió a los 20-25. Jugadores como Kevin de Bruyne y Luka Modric no son tan agiles como lo eran. No obstante, el decaimiento es más físico que mental. Estos jugadores, sabiendo que no corren tan rápido como antes, buscan el apoyo de sus compañeros de equipo.

El mejor ejemplo de este caso es Messi. A sus 25 años, el argentino se llevaba a todo un equipo con una facilidad aparente. Ahora, como quedo visible en sus partidos contra Argelia y Austria, Messi se apoya en los pases cortos de sus compañeros para romper líneas y superar a los rivales.

Otro ejemplo de un jugador que está desafiando las normas del edadismo en el futbol es Deniz Undav. El alemán no debutó en primera división hasta los 25 años, 4 años después de la edad promedia para debutar en Europa. El jugador del Stuttgart debuto con la selección alemana a los 27 años y a sus 29 años está jugando en su primer mundial. Actualmente, es el jugador alemán con más goles y asistencias durante la fase de grupos y es candidato a ser campeón de goleo.

El 38% de las personas ha experimentado discriminación por edad, es el principal motivo de exclusión que se percibe en el mundo del trabajo.

Esta discriminación suele estar motivada por sesgos, como pensar que a una determinada edad el rendimiento es bajo, pero el mundo deportivo nos está demostrando que esto es sólo un prejuicio y que la edad no está peleada con el talento.