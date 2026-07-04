El Vasco Aguirre y el código invisible de la Selección Mexicana

Hay detalles pequeños que explican mucho. En medio de este Mundial FIFA 2026, a Javier, "El Vasco" Aguirre, se le ha visto con un libro bajo el brazo: The Culture Code, de Daniel Coyle. No es un libro de futbol. No habla de sistemas tácticos, recorridos defensivos o manejo del marcador. Habla de algo más profundo: cómo se construyen los equipos extraordinarios.

Coyle sostiene que las culturas de alto desempeño no nacen de discursos motivacionales ni de frases pegadas en la pared. Nacen de tres prácticas concretas: construir seguridad, compartir vulnerabilidad y establecer propósito. Los grandes equipos no sólo saben qué hacer; saben quiénes son, confían unos en otros y entienden por qué vale la pena sacrificarse juntos.

Vista desde ahí, la Selección Mexicana de Aguirre puede leerse no sólo como un proyecto deportivo, sino como un caso cultural. El Vasco no está únicamente administrando jugadores o alineaciones. Está intentando instalar un código compartido: una manera de competir, convivir, sufrir, reír y resistir bajo presión. Y eso, en un Mundial jugado en casa, con una historia cargada de expectativas y fantasmas, no es un asunto menor.

Aguirre ha repetido una idea sencilla: partido a partido, día a día, jugar mejor cada vez. Parece una frase común, pero encierra una forma clara de liderazgo. No promete triunfos antes de tiempo. Reduce la ansiedad colectiva a una disciplina diaria. En un entorno donde todos quieren hablar de destino, él habla de conducta.

La seguridad

El primer elemento del código es la seguridad. Coyle explica que los equipos efectivos envían señales constantes de pertenencia: estás aquí, eres parte, te necesitamos, tenemos un futuro juntos. En el futbol, esas señales no siempre aparecen en discursos. A veces aparecen en una palmada, una broma, una conversación breve o una dinámica que, desde fuera, parece un juego.

Por eso resulta interesante ver a los jugadores entrenando y riendo mientras se golpean en parejas con tubos flexibles de poliestireno. El mensaje no es el golpe; es la confianza: competir sin destruirse, liberar tensión, recordar que el cuerpo también aprende cuando baja la amenaza. Un equipo que puede reírse junto suele estar mejor preparado para decirse la verdad.

La evidencia respalda la intuición. Google estudió más de 180 equipos internos durante dos años, en la investigación conocida como Project Aristotle, y encontró que la seguridad psicológica, no el talento individual ni la experiencia, era el factor que más explicaba el desempeño de un equipo. No significa comodidad; significa poder equivocarse y corregir sin quedar expulsado simbólicamente del grupo. En un Mundial, esa seguridad puede marcar la diferencia entre un equipo que se encoge y uno que se repone.

La vulnerabilidad

El segundo elemento es la vulnerabilidad. En muchos equipos, especialmente bajo presión, se confunde liderazgo con invulnerabilidad. Nadie quiere mostrar duda. Nadie quiere admitir miedo. Nadie quiere decir "me equivoqué". Pero Coyle plantea lo contrario: la vulnerabilidad compartida genera cooperación. Cuando alguien con autoridad reconoce una limitación, abre la puerta para que otros bajen la defensa y suban la responsabilidad.

Aguirre tiene una ventaja poco común: carga con su propia historia. Fue jugador mundialista, ya dirigió a México en Copas del Mundo y conoce el peso de quedarse corto. Cuando acepta que cometió errores y que lo importante es no repetirlos, no se debilita: se humaniza. Y al humanizarse puede pedir algo más profundo que obediencia: el compromiso.

La vulnerabilidad bien gestionada no es confesión sentimental; es una forma de verdad. Le dice al equipo: aquí no venimos a fingir perfección, venimos a aprender más rápido que el rival. En una selección, donde el tiempo es limitado y la presión emocional es enorme, no hay meses para fabricar confianza. Hay que acelerarla con honestidad.

El propósito

El tercer elemento es el propósito. Coyle sostiene que los equipos extraordinarios no sólo tienen objetivos; tienen narrativas compartidas. Saben qué están defendiendo. En una empresa, eso se llama propósito estratégico. En una selección, se llama camiseta. Pero la camiseta no basta. Hay que traducirla en comportamientos.

Así se entiende la manera en que Aguirre ha integrado un equipo diverso. En una misma selección conviven un naturalizado como Julián Quiñones, un debutante como Gilberto Mora, un veterano como Raúl Jiménez y un símbolo histórico como Guillermo Ochoa. Esa mezcla no se administra sola. Requiere un código.

Un equipo extraordinario no se construye con jugadores iguales; se construye alineando diferencias. El naturalizado necesita sentir que fue incorporado, no sólo aceptado. El joven necesita permiso para atreverse. El veterano necesita saber que su experiencia todavía cuenta. La diversidad, sin cultura, puede fragmentar. Con cultura, se vuelve ventaja competitiva.

El gesto de darle minutos a Ochoa, más allá del debate deportivo, fue un acto de memoria cultural: reconoce a un jugador y le recuerda al grupo que no se construye futuro negando el pasado. Los equipos extraordinarios saben honrar sus símbolos y el legado sin quedar prisioneros de ellos.

Para México, el propósito no puede ser sólo ganar. Todos quieren ganar. El propósito más potente es competir de una manera que rompa el ciclo emocional de la resignación. Es convertir la localía no en presión paralizante, sino en energía colectiva. La afición puede ser ese jugador número doce, pero sólo ayuda si los once en la cancha tienen claro qué están dispuestos a sostener juntos.

Ese es el trabajo cultural del líder: transformar emoción en conducta. La euforia sin método se evapora. El orgullo sin disciplina se vuelve ruido.

Lecciones para las empresas

La lección para las empresas es evidente. Muchos CEOs quieren resultados de alto desempeño sin construir el código cultural que los sostiene. Piden colaboración, pero premian territorios. Piden innovación, pero castigan el error. Piden accountability, pero no modelan su propia vulnerabilidad.

El Vasco parece entender algo que muchas organizaciones olvidan: antes de exigir grandeza, hay que construir confianza; antes de pedir sacrificio, hay que construir sentido; antes de esperar resiliencia, hay que construir equipo.

Porque los Mundiales no sólo se juegan con piernas. Se juegan con memoria, miedo, confianza, símbolos y propósito.

Daniel Coyle lo resume con una imagen poderosa desde el título de la edición en español: cuando las arañas tejen juntas, pueden atar a un león. No se trata de atrapar al león más grande. Se trata de tejer mejor juntos.

Y quizá ahí esté el verdadero código del Vasco: hacer que un grupo de jugadores deje de sentirse observado por la historia y empiece a sentirse acompañado por ella. Convertir la presión en pertenencia. El miedo en confianza. Y la Selección, por fin, en equipo.

¿Y tu equipo? ¿Está compitiendo con miedo a fallar, o con la seguridad de saber que puede reponerse?

¿Cuál es el código invisible que hoy sostiene, o frena, a tu organización?