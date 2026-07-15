Reino Unido planea un toque de queda nocturno de redes sociales para los jóvenes de 16 y 17 años

El Gobierno ⁠británico ha anunciado que introducirá un toque de queda nocturno por defecto en las aplicaciones ⁠de redes sociales para los jóvenes de 16 y 17 años, añadiendo nuevas restricciones para los adolescentes de más edad a su plan de implantar una prohibición general del uso de las ⁠redes sociales para los menores de ⁠16 años.

A los usuarios afectados se les bloqueará el acceso a las aplicaciones entre medianoche y las 6 de la mañana, a menos que cambien la configuración predeterminada.

Las funciones diseñadas para que los usuarios sigan navegando durante más tiempo, incluidos los vídeos que se reproducen automáticamente uno tras otro, también se desactivarán de forma predeterminada.

Las nuevas medidas tienen como objetivo evitar un cambio brusco para quienes tendrán acceso a las redes sociales al cumplir los 16 años, y ofrecer cierta protección frente a los efectos negativos de navegar por internet a altas horas de la noche.

"Estas medidas serán fundamentales para ayudar a los jóvenes a dormir lo necesario, a centrarse en el colegio y la universidad, y a pasar más tiempo de calidad con la familia y los amigos", dijo la ministra de Tecnología, Liz Kendall, en un comunicado.

Esta iniciativa pone de relieve la preocupación mundial entre padres y responsables políticos por proteger a los niños pequeños de los efectos nocivos de las redes sociales en su salud mental y física.

Los resultados de un estudio publicado el martes revelaron que las restricciones dieron lugar a mejoras en el sueño, la concentración y el bienestar, y que un toque de queda nocturno era la medida más fácil de ⁠mantener para las familias y la que producía los beneficios ⁠más consistentes en cuanto al sueño.

El ⁠primer conjunto de normas sobre restricciones en las redes sociales se presentará ante el Parlamento a finales ⁠de este año, y se espera que las medidas entren en vigor en la primavera boreal de 2027, según informó el Gobierno.

Este prometió "una aplicación y un cumplimiento rigurosos". Sin embargo, un equipo que asesoró a Australia —el primer país en prohibir las redes sociales a los menores— constató que las plataformas en línea tropezaban ya en el primer paso de la implementación de los controles de verificación de edad, lo que hacía que la prohibición resultara ineficaz.

Google y TikTok han llegado por separado, ⁠en el último mes, a un acuerdo extrajudicial en una demanda presentada en Estados Unidos por un menor que alegaba que las plataformas de redes sociales habían perjudicado su salud mental.