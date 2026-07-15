México y Francia impulsan un nuevo capítulo en su alianza estratégica

Con 200 años de relaciones diplomáticas, México y Francia reafirmaron su compromiso de fortalecer los lazos bilaterales mediante el lanzamiento de un Plan de Acción modernizado y una ambiciosa agenda cultural y económica que busca profundizar los vínculos entre ambas naciones.

En el marco de la celebración del Día Nacional de Francia, la embajadora Delphine Borione recordó que la visita del presidente francés Emmanuel Macron a México, en noviembre del 2025, y la firma del Plan de Acción Modernizado para la Asociación Estratégica en mayo pasado marcaron el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral.

“México es un país amigo y un socio estratégico de Francia (...) Francia ama a México y este año celebramos dos siglos de relaciones tejidas por nuestros pueblos, y por intelectuales, artistas, científicos y empresarios siempre con amistad y admiración recíprocas”, manifestó.

Destacó que ambos países comparten valores como la libertad, el humanismo, y la dignidad, y resaltó que el motor económico de la relación es sólido con la presencia de 700 empresas francesas, que generan alrededor de 200,000 empleos en México, impulsando sectores estratégicos como la innovación y la infraestructura.

“Así, reforzamos nuestros vínculos económicos y nuestras inversiones recíprocas a través del Plan México y de la estrategia France 2030. Somos socios complementarios en los sectores de la infraestructura, del aeroespacial, de la economía circular, de la salud, de la energía, y también de la innovación y de la digitalización”, enumeró durante su discurso.

La diplomática también presentó el programa del Gran Festival Cultural Franco-Mexicano, que reunirá más de 250 artistas franceses entre septiembre y noviembre, con Francia como país invitado del Festival Internacional Cervantino. Además, anunció exposiciones del Códice Azcatitlán en México y del Códice Boturini en Francia.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, recordó que la durante el año 2025, el comercio bilateral ascendió a 6,690 millones de dólares, mientras que la inversión francesa acumulada en territorio mexicano superó los 14,000 millones de dólares.

“Las sinergias entre el Plan México y la Estrategia Francia 2030 abren un horizonte de inversión en energía, transporte, salud e innovación, y la reciente firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea añade un impulso decisivo para profundizar esa relación”, expresó.

Velasco sostuvo que, en un contexto internacional marcado por la polarización y los desafíos a la democracia, México y Francia comparten la defensa del derecho internacional, los derechos humanos, la acción climática y la igualdad de género.

La ceremonia también estuvo marcada por referencias al éxito de la Copa Mundial de Futbol, y la presentación del billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4023 dedicado al Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre México y Francia.

La embajadora felicitó a México por la organización del torneo y reconoció el desempeño de la selección mexicana, además de agradecer el respaldo del público mexicano a la selección francesa.