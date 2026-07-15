Trump dice que el ICE no suspenderá los controles de tráfico tras muerte de dos inmigrantes

El ⁠presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que los ⁠agentes federales de inmigración no dejarán de realizar controles de tráfico, un día después de que las autoridades anunciaran una suspensión temporal de dichos controles ⁠tras el tiroteo mortal de dos ⁠hombres a manos de agentes en Texas y Maine.

"Debemos ser fuertes, duros e inteligentes, y NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces de ICE para la lucha contra la delincuencia: ¡LOS CONTROLES DE TRÁFICO!", escribió Trump en una publicación en las redes sociales.

El martes, funcionarios gubernamentales dijeron que la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) ordenó a sus agentes suspender la mayoría de los controles de tráfico en todo el país después de que dos hombres fueran abatidos a tiros durante dichos controles con seis días de diferencia.

Este lunes, un agente del ICE mató a un conductor colombiano en la localidad costera de Biddeford, en Maine, a unos 24 kilómetros al sur de Portland. El pasado 7 de julio, un agente del ICE en Houston disparó mortalmente a un ciudadano mexicano mientras intentaba detener su vehículo.

"No se trata de un cambio de política, sino de una pausa temporal", declaró el martes Tom Homan, responsable de la política ⁠fronteriza de Trump, en una entrevista con ⁠Fox News Channel al referirse a ⁠la suspensión de los controles de vehículos.

"Se trata de una revisión a corto ⁠plazo para garantizar que los agentes de ICE estén seguros y actúen de forma correcta", explicó ​Homan, añadiendo que los agentes ‌recurrirán a otras opciones para llevar a cabo las detenciones.

Los tiroteos consecutivos desencadenaron protestas en Maine, Houston y Boston, y plantearon dudas sobre la falta de cámaras corporales de los agentes del ICE.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, calificó a ⁠ambos hombres de "extranjeros ilegales", pero reconoció que ninguno de ellos era el objetivo previsto de las operaciones de deportación que provocaron sus muertes.