Vacaciones de verano complican el equilibrio entre el negocio y el cuidado de los hijos

Para algunos, las vacaciones pueden ser un respiro del trabajo o la escuela, pero para otros, como las emprendedoras, pueden convertirse en un reto. La falta de opciones para el cuidado de los hijos y de redes de apoyo las obliga a repartir su tiempo entre mantener el negocio en funcionamiento y atender a su familia.

Este reto en temporada vacacional se intensifica, sobre todo para las mujeres emprendedoras que no cuentan con recursos para pagar cursos de verano o contratar a personal que se dedique al cuidado de los hijos.

Las vacaciones retan a cualquier emprendedora en términos financieros, porque si paras, no hay ingreso”, menciona Yunue Cárdenas, CEO y fundadora de Menthalising.

Esta presión también tiene un origen estructural, puesto que en el país la falta de un sistema de cuidados afecta también a las emprendedoras, debido a que la principal barrera para la participación económica de las mujeres es el tema de cuidados, ya que destinan 58% más del tiempo que los hombres en el trabajo no remunerado, de acuerdo con Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La culpa por operar en vacaciones

Muchas emprendedoras optan por trabajar un poco más de lo habitual para generar ingresos destinados al pago del cuidado de los hijos; sin embargo, por temas culturales, en algunos casos se presenta la sensación de culpa por pasar menos tiempo de calidad con la familia o viceversa, cuando se dedica más tiempo al cuidado de los hijos, pero se descuida el negocio.

“Hay que entender que no hay un ingreso estable y no todas tienen una red de apoyo”, puntualiza Yunue Cárdenas.

Aunado a que muchas emprendedoras no están afiliadas a instituciones que las apoyen como el seguro social, lo que limita las prestaciones como las guarderías.

Fátima Masse, cofundadora de Noubi Advisors, menciona que, al no tener acceso a prestaciones, el panorama de cuidados se dificulta. “Estamos hablando de un segmento de la población económicamente activa que está en una posición de desventaja y que no se le hace mucho énfasis”.

Emprender puede consumir más tiempo que una jornada laboral de ocho horas y en este sentido, las mujeres económicamente activas que trabajan más de 40 horas semanales destinan semanalmente 8.3 horas de trabajo en cuidados no remunerados para el hogar, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

¿Qué necesitan las emprendedoras?

Tanto las vacaciones de verano como las de invierno requieren modificaciones en la planeación del tiempo de las emprendedoras y muchas optan por crear acuerdos informales con conocidos para el cuidado de sus hijos, que mayormente son familiares y vecinos, en su mayoría, mujeres.

A pesar de estas estrategias, las especialistas hacen énfasis en la necesidad de políticas públicas que apoyen a las emprendedoras, no solamente en la temporada vacacional, sino que puedan equilibrar su tiempo entre el negocio, la familia y el autocuidado.

Si se quiere sacar algún tipo de acción pública, tendría que venir por parte de las autoridades, tal vez municipales o de las alcaldías, porque si lo pensamos desde el punto de vista de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), sería complicado porque las emprendedoras no tienen una relación laboral con alguien más”, comenta Fátima Masse.

Más allá de la temporada vacacional, el reto para las emprendedoras es poder desarrollarse empresarialmente, pero esto requiere apoyo de sus redes y de como de instituciones públicas.