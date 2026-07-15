Stripe y Advent presentan una oferta por PayPal de más de 53,000 millones de dólares

La empresa de pagos ⁠Stripe y la firma de capital riesgo Advent International han presentado una oferta conjunta para adquirir PayPal Holdings Inc a ⁠60.50 dólares por acción, en una operación que valoraría a la empresa de pagos en más de 53,000 millones de dólares, según dos fuentes.

La oferta, presentada a principios de este mes, cuenta con el respaldo de unos 50,000 millones de dólares en financiación comprometida por parte de bancos, ⁠según una de las fuentes. La oferta supone una ⁠prima de alrededor del 28% respecto al precio de cierre de las acciones de PayPal del martes.

Estas personas, cercanas al asunto, prefirieron mantener el anonimato, ya que las negociaciones son confidenciales. PayPal, Stripe y Advent se negaron a hacer comentarios.

La propuesta es consecuencia de un primer acercamiento que tuvo lugar a principios de abril, según las fuentes. Stripe y Advent no han recibido respuesta de PayPal y pretenden avanzar en las negociaciones en las próximas semanas, añadieron las fuentes.

Según la propuesta, Stripe y Advent serían copropietarios de PayPal, con una participación igualitaria cada uno, en lugar de dividir la empresa, según indicaron las fuentes. No hay certeza de que esta propuesta vaya a dar lugar a una operación, añadieron.

Fundada a finales de la década de 1990, PayPal fue una de las primeras empresas en el sector de los pagos digitales, pero se ha enfrentado a una competencia cada vez mayor a medida que los consumidores han adoptado métodos de pago alternativos y competidores como Apple Pay y Google Pay han ganado cuota de mercado.

La empresa ha pasado los últimos años lidiando con una ralentización del crecimiento y una competencia cada vez más intensa en el sector de los pagos digitales, lo que ha acabado con gran parte del valor que ganó durante la pandemia.

La capitalización bursátil de la empresa alcanzó un máximo de unos 360,000 millones de dólares en 2021 y ha caído hasta situarse en unos 36,000 millones de dólares este año.

Ha perdido más del 40% de su valor de mercado en los últimos 12 meses.

Tras asumir el cargo en marzo, el director ejecutivo de PayPal, Enrique Lores, puso en marcha un amplio plan de reestructuración para simplificar el proveedor de pagos y centrar sus esfuerzos en el crecimiento.

En abril, la empresa dividió sus operaciones en tres unidades que abarcan el proceso de pago, los ⁠servicios financieros para consumidores (Venmo) y los pagos y las criptomonedas, al tiempo que llevó a ⁠cabo una serie de cambios en la dirección.

Operaciones de pagos ⁠a nivel mundial

La posible operación de PayPal, de concretarse, se sumará a la reciente actividad de fusiones y adquisiciones en el sector global de los pagos, ⁠donde los compradores han buscado objetivos ante los rápidos cambios en la tecnología financiera y el auge de la inteligencia artificial.

Las empresas de pagos también buscan cada vez más ganar escala a través de fusiones y adquisiciones, así como acceder a segmentos de crecimiento más rápido, como los pagos transfronterizos y entre empresas, ante la ralentización del crecimiento del procesamiento tradicional de pagos.

En 2025, Global Payments acordó adquirir su rival Worldpay a FIS, y a la firma de capital riesgo GTCR por 24,250 millones de dólares en una compleja operación a tres bandas. Como parte de ese acuerdo, GTCR vendió su participación del 55% y FIS se desprendió de su participación restante del 45 por ciento.

El sector también ha sido ⁠testigo de un flujo constante de operaciones de menor envergadura, incluida la adquisición de Payoneer Global por parte de la empresa canadiense de pagos Nuvei por 2,750 millones de dólares. Nuvei cuenta con el respaldo de Advent International y otras firmas de capital riesgo.