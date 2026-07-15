Diez países instan a la UE a replantearse el nuevo precio del carbono aplicado a los combustibles

Diez ⁠países, entre ellos Italia y Polonia, han instado a la Unión Europea a reconsiderar la aplicación ⁠de un nuevo precio del carbono al combustible, en el marco de una revisión independiente del mercado de derechos de emisión de la UE, según una declaración conjunta a la que ha tenido acceso Reuters.

Su ⁠oposición a este gravamen corre el riesgo ⁠de trastocar los planes para actualizar la principal política de Bruselas en materia de cambio climático, el sistema de comercio de derechos de emisión (ETS), y podría enfrentarlos a los defensores de la nueva tasa, como Alemania y Suecia.

La Comisión Europea propondrá este viernes una revisión del sistema de comercio de derechos de emisión, que obliga a las centrales eléctricas, fábricas, compañías aéreas y empresas navieras a pagar por sus emisiones de CO₂.

En un comunicado compartido con la Comisión el martes, los diez países afirmaron que esta debería aprovechar la revisión para replantearse también un nuevo precio del CO₂, conocido como ETS2, que la UE tiene previsto imponer a los combustibles para calefacción y transporte a partir de 2028.

"Los ciudadanos europeos no deberían tener que hacer frente a nuevos impuestos climáticos en las actuales circunstancias económicas y geopolíticas. Por lo tanto, el ETS2 debería abordarse directamente en la revisión y reconsiderarse cuidadosamente", reza la declaración.

Italia, Polonia, Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Rumanía y Eslovaquia firmaron la declaración, que también exigía cambios en el mercado del carbono existente.

Por ejemplo, instaron a la UE a conceder a las industrias más derechos de emisión de CO₂ gratuitos sin condiciones generales. La Comisión ha indicado que solo quiere conceder más derechos de emisión gratuitos a las empresas que se comprometan a invertir en la descarbonización en Europa.

Enfrentamiento por una medida destinada a impulsar la transición hacia las ⁠energías limpias

Ante la oposición de los Gobiernos, preocupados por que ⁠el nuevo impuesto sobre el carbono aplicado al ⁠combustible provoque un aumento de los precios para los consumidores, Bruselas ya lo ha aplazado un año.

Sus defensores argumentan que ⁠es crucial para impulsar la transición hacia vehículos y sistemas de calefacción domésticos más limpios, y que los ingresos procedentes del impuesto sobre el CO₂ se reinvertirán en ayudar a la población a adoptar tecnologías limpias, aliviando así la carga sobre los consumidores.

La Comisión ha declarado que no desea introducir más modificaciones antes de su puesta en marcha, para dar tiempo a las empresas a prepararse. Sin embargo, cuando los Gobiernos nacionales y los legisladores de la UE negocien y aprueben los cambios en el mercado del carbono, podrían añadir sus propias enmiendas, ⁠incluso en lo relativo a la tasa del ETS2.

Los diez países que respaldan la declaración cuentan con suficientes votos en el sistema de la UE para bloquear las enmiendas a las que se opongan.