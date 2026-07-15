Concluyó el primer periodo de sesiones de la SCJN

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, clausuró el primer periodo de sesiones “con efectos a partir de las cero horas del jueves 16 de julio de 2026’’, y convocó a la siguiente sesión el próximo 3 de agosto.

“Para mañana (hoy), pues no tenemos asuntos listados; vamos a atender temas administrativos…", informó.

“Al pueblo de México decirle que está en construcción un sistema de justicia real y verdadero, un sistema de justicia abierto y de cara al pueblo, que hoy cerramos un periodo de sesiones, pero los trabajos continúan. Estamos convencidos y ven ustedes el compromiso de cada uno de los ministros y ministras para alcanzar la transformación del sistema de justicia de nuestro país y, en particular, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación", afirmó al finalizar la sesión del pleno.

Agradeció a los ministros “que hayan hecho de estas sesiones del pleno un espacio de debate auténtico, genuino, de construcción de resoluciones con perspectiva social, con mucha sensibilidad en beneficio del pueblo".

Giovanni Figueroa Mejía, al hacer un “brevísimo balance" dijo que la colaboración es indispensable para que la Corte proceda de forma articulada; “nos permite escuchar con atención, intercambiar ideas y entender que el disenso no es un estorbo, sino un elemento necesario para construir mejores soluciones".

La verdadera defensa de los derechos humanos, explicó, es consecuencia del trabajo deliberativo y colegiado, no de la imposición, y de ahí que los integrantes del máximo tribunal constitucional “hemos asumido nuestro mandato, considero, con mucha prudencia y autocontención’’.

“Un juez constitucional debe tener la madurez de separar el calor que surge del debate, y si ha habido un agravio busquemos la reconciliación; ello no implica borrar el pasado, eso es una idea cómoda de que las cosas no han pasado, pero lo acontecido cimienta un trecho hacia un mejor futuro y entendimiento. Se necesita cierta dosis de coraje para trocar el orgullo por la estabilidad institucional; la colegialidad entre pares y el fin común de ejercer responsablemente el papel que estamos llamados a realizar como juezas y jueces constitucionales".

Irving Espinosa Betazo afirmó que uno de los retos más importantes es establecer que el derecho debe ser claro.

“Decía José Martí que: ‘En los pueblos libres, el derecho ha de ser claro. En los pueblos dueños de sí mismos, el derecho ha de ser popular’. Y esto tiene una gran significación porque implica necesariamente entender que el derecho, pero sobre todo la justicia, le corresponde a los pueblos y a las personas; y ese es uno de los objetivos que, desde esta tribuna, en mi caso particular, he tratado de realizar".

Para Lenia Batres, la Corte “ha demostrado un alto nivel de coincidencias en las deliberaciones y decisiones. Ello refleja que, aun desde la pluralidad de criterios y trayectorias que nos caracterizan, existe una convicción común: hacer prevalecer la Constitución, fortalecer el Estado de derecho y colocar a las personas en el centro de la función jurisdiccional".

En su turno, Loretta Ortiz Ahlf consideró que el derecho de acceso a la justicia apenas se está fortaleciendo en México. “Es un derecho que requiere de mucho esfuerzo, no solamente de nosotros, sino de todos los que integran el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales locales".

Sara Herrerías Guerra resumió que el trabajo de la Corte tiene como único fin “dar una respuesta a la ciudadanía en el acceso a la justicia y considero que lo hacemos con responsabilidad y compromiso’’.

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