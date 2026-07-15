Bolivia dice que 16 ciudadanos fueron engañados por Rusia para participar en la guerra de Ucrania

El Ministerio de Exteriores de Bolivia denuncio que hasta 16 ciudadanos bolivianos podrían encontrarse actualmente en territorio ruso después de haber sido reclutados mediante "ofertas laborales o promesas económicas" por canales no oficiales para terminar participando en la guerra abierta por el Kremlin con Ucrania.

"La Cancillería toma conocimiento de estos hechos a partir de solicitudes de asistencia realizadas por familiares de ciudadanos bolivianos que posiblemente se encuentren en Rusia y quienes manifiestan su preocupación por la situación de sus seres queridos", afirmó el viceministro de Gestión Consular e Institucional, Héctor Huanca, en declaraciones recogidas por el diario El Deber.

Aludiendo a las denuncias de que estos ciudadanos habrían sido reclutados en realidad para participar en la guerra, Huanca, que los ha cifrado en 16, señalo que el Ministerio ha abierto de inmediato los protocolos de protección y asistencia consular mediante la Embajada de Bolivia en Rusia, aunque intentando mantener la confidencialidad de cada caso a petición de los familiares.

De cualquier modo, el funcionario de Exteriores ha advertido que dicho reclutamiento no habría ocurrido por autoridades oficiales rusas, sino que las víctimas "habrían sido contactadas por presuntos intermediarios mediante ofertas laborales o promesas económicas que no provenían de canales oficiales".

En virtud de estas, los ciudadanos en cuestión habrían viajado de manera voluntaria después de suscribir contratos, los cuales están siendo actualmente investigados y que habrían terminado por derivar en la participación de estas personas en la guerra.

Con todo, La Paz no tiene por el momento "datos precisos oficiales sobre fallecimientos". "Estamos a la espera de una respuesta a una nota oficial que se ha emitido desde la Embajada y de esa manera brindaremos información responsable sobre el eventual deceso de algún boliviano", indicó.

De todas formas, Huanca, que ha apuntado que "todas las gestiones respecto a este tema se realizarán por las vías oficiales", ha querido subrayar que "Bolivia mantiene una relación diplomática normal con la Federación de Rusia".

Rusia niega disponer o conocer tales estructuras

Las autoridades rusas, por su parte, se han querido pronunciar acerca de este caso, si bien lo han hecho en respuesta a las informaciones difundidas por medios bolivianos antes de que el viceministro realizase las citadas declaraciones.

"Como es de conocimiento público, en el conflicto en Ucrania participan, bajo distintas modalidades y condiciones, ciudadanos extranjeros procedentes de múltiples países, incluidos ciudadanos bolivianos", afirmó la Embajada de Rusia en La Paz en un comunicado en el que, a renglón seguido, ha alegado que "numerosos ciudadanos bolivianos se habían incorporado a las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania" y "muchos de ellos perdieron sus vidas".

En este sentido, la legación ha cuestionado "por qué, a lo largo de todos estos años, la participación de ciudadanos bolivianos en las hostilidades desatadas por el régimen de (el presidente ucraniano, Volodimir) Zelenski no ha suscitado interrogantes ni una atención comparable".

De cualquier modo, tras señalar a Ucrania, la legación rusa ha asegurado que "descarta de manera rotunda cualquier vínculo de esta misión diplomática con el supuesto reclutamiento de ciudadanos del Estado Plurinacional de Bolivia para participar en la operación militar especial y rechaza categóricamente las acusaciones formuladas al respecto, por carecer de fundamento alguno".

"Asimismo, esta Misión Diplomática destaca inequívocamente que no mantiene ningún vínculo con las supuestas actividades de organizaciones o personas presuntamente dedicadas al reclutamiento con dichos fines, ni dispone de información sobre la existencia de tales estructuras", argumentó.

Al hilo, ha afirmado que "no está en condiciones de facilitar asistencia, asesoramiento u orientación sobre esta cuestión" a los "ciudadanos bolivianos" que han realizado consultas a este respecto a la Embajada, si bien ha expresado su "plena disposición a prestar, dentro del ámbito de sus competencias, toda la colaboración pertinente para el esclarecimiento del tema", eso sí, "siempre que las solicitudes correspondientes sean formuladas por los canales oficiales y remitidas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores" boliviano.