Prohibición de adolescentes en redes sociales en Australia tuvo poco impacto: estudio

La prohibición australiana para que menores de 16 años accedan a las redes sociales ha tenido poco impacto en los hábitos de los adolescentes, según una investigación divulgada el jueves.

Australia prohibió en diciembre que los adolescentes utilicen plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, con la intención de protegerlos del bullying y los "algoritmos depredadores".

Pero hay poca evidencia de que los menores hayan dejado de utilizar las redes sociales, indicaron investigadores en un estudio publicado en el British Medical Journal.

Los usuarios menores han esquivado las restricciones utilizando cuentas a nombre de personas mayores o creando cuentas falsas.

"No encontramos evidencia suficiente para concluir que la exposición a la ley tuviera efectos sustanciales en el uso de redes sociales entre adolescentes de menos de 16 años", escribieron los investigadores.

Hay gran interés por saber si las leyes australianas sirven como modelo para contener el creciente poder de los gigantes tecnológicos detrás de las redes sociales.

Cada vez más países han adoptado leyes similares o estudian hacerlo, incluyendo Reino Unido, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Nueva Zelanda.

Los investigadores evaluaron a más de 400 usuarios jóvenes de redes sociales inmediatamente antes de la entrada en vigor de las restricciones, y nuevamente tres meses después.

Detectaron pocos cambios entre los usuarios de 12 a 13 años, una pequeña reducción en los del grupo de 14 a 15, y un aumento en el uso entre los de 16 años o más.

"Los hallazgos sugieren que el período inmediatamente posterior a la adopción de la ley se caracterizó por una implementación limitada, cumplimiento incompleto y una importante elusión de las restricciones en las redes sociales", según el estudio.

rrg