Levantar capital no siempre es la respuesta: qué evaluar antes de buscar inversión

Conseguir financiamiento puede acelerar el crecimiento del negocio, abrir la puerta a nuevos mercados o impulsar el desarrollo de nuevos productos; sin embargo, no todas las empresas necesitan inversión externa para crecer ni todas están preparadas para recibirla.

Antes de buscar venture capital o acercarte a un inversionista, conviene preguntarte si el negocio realmente está listo para dar ese paso, cuál será el destino del dinero y qué implicaciones tendrá para el futuro de la empresa.

Durante el panel "Levantar capital o crecer con recursos propios", organizado por AT&T México y eNOVADORAS, especialistas coincidieron en que el financiamiento debe ser una herramienta para acelerar el crecimiento, no una solución para corregir problemas internos.

¿Tu empresa realmente necesita inversión?

Para Sofía Gasque, directora nacional de AMITI, el dinero no siempre es el factor que determina el crecimiento de un negocio. Después de más de dos décadas como emprendedora, asegura que las alianzas estratégicas pueden generar mejores resultados que incorporar un socio o levantar capital antes de tiempo.

Recordó que, en uno de sus emprendimientos se alió con un socio al que le vendió 30% de la empresa; sin embargo, al no tener los mismos valores y objetivos la relación terminó en un conflicto legal.

Mis primeros negocios los quebré porque pensaba que necesitaba dinero y tenía esta necesidad de buscar a socios o financiamiento. Hoy, 22 años después creo que el dinero es una muy buena base que mentalmente nos da seguridad, pero no es el camino para hacer crecer un negocio”, comentó Sofía Gasque.

Por ello, recomienda que, antes de buscar inversión, las emprendedoras exploren otras alternativas para alcanzar sus objetivos, como alianzas, redes de apoyo o esquemas de colaboración.

e-novadoras-panel financiamientoShutterstock.

Define para qué necesitas el capital

Cuando un negocio comienza a crecer, es común pensar que el siguiente paso es conseguir inversión, pero antes de iniciar una ronda de financiamiento conviene preguntarse: ¿para qué necesito ese dinero?

Gabriela Estrada, cofundadora y CEO de Vexi explica que existen empresas capaces de crecer con sus propios flujos y otra, como su empresa que es una fintech de crédito, que necesita capital para operar. En cualquiera de los casos primero es necesario definir qué tipo de inversión se busca, de dónde provendrá y cuál será su destino.

“Yo pensaba que levantar rondas de capital era el objetivo en lugar de ser una herramienta para construir tu empresa”, comentó Gabriela Estrada.

La emprendedora recomienda no buscar financiamiento sin tener claridad sobre cuatro aspectos: el mercado, el product-market fit, el destino del dinero y la capacidad de ejecutar el crecimiento que traerá esa inversión, de lo contrario, advierte, el capital puede amplificar los problemas existentes en lugar de resolverlos.

“Si no tienes muy claro no lo inviertas en averiguarlo, porque vas a ceder una parte muy importante de tu empresa, vas a meter a personas que van a empezar a tomar decisiones por ti o a obligarte a tomar decisiones que tú todavía no quieres tomar”.

Si no tienes muy claro no lo inviertas en averiguarlo, porque vas a ceder una parte muy importante de tu empresa, vas a meter a personas que van a empezar a tomar decisiones por ti o a obligarte a tomar decisiones que tú todavía no quieres tomar”.

¿El costo de levantar capital?

Recibir inversión implica compartir decisiones y ceder parte del negocio, por ello, Gabriela Estrada recomienda que las emprendedoras que analicen si realmente están listas para asumir ese compromiso, porque es importante que entiendan el costo que representa abrir la puerta a nuevos socios.

Para Sofía Gasque, otro aspecto clave es mantener separadas las finanzas personales de las del negocio y rodearse de personas que compartan los mismos valores, ya que la relación con los inversionistas también influirá en el rumbo de la empresa.

El dinero acelera lo que ya es tu empresa

Durante el evento, Wilde, vicepresidenta y directora general del negocio empresarial de AT&T México y directora general de Wim detalló que la inversión en un emprendimiento y en el mundo corporativo no son muy diferentes, en ambos se busca un objetivo y si no se tiene el foco claro el financiamiento sólo acelerará las debilidades.

El dinero sirve para acelerar lo que ya eres, si tienes deficiencias operativas, las vas a acelerar; si tienes un negocio sólido, también acelerarás su crecimiento. El dinero no hace que las deficiencias se vean más pequeñas", explicó Irma Wilde.

Como ejemplo, recordó el lanzamiento de Wim, la marca digital de AT&T, para la cual se destinó un presupuesto a campañas en redes sociales e influencers; sin embargo, descubrieron que el problema no era la estrategia de comunicación, sino el desconocimiento de la marca. Cuando se comunicó que Wim pertenecía a AT&T, la percepción de confianza aumentó y el negocio registró un crecimiento de 30 por ciento.

Las especialistas coincidieron en que el financiamiento no es la respuesta para todas las empresas. Antes de buscar inversionistas, recomiendan evaluar si el negocio realmente necesita capital, acercarse a otros emprendedores que ya hayan recorrido ese camino.