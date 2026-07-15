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El Economista
Geopolítica

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Estados Unidos completa una oleada de ataques de 90 minutos contra Irán

Estados Unidos anunció que terminó este miércoles una oleada de ataques de 90 minutos contra objetivos iraníes, que permitieron "reducir aún más la capacidad de Irán para atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz".

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Foto: AFPAFP

AFP

Estados Unidos anunció que terminó este miércoles una oleada de ataques de 90 minutos contra objetivos iraníes, que permitieron "reducir aún más la capacidad de Irán para atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz".

El mando central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) aseguró en un mensaje en X que lanzó "municiones de precisión contra sistemas de defensa costera y depósitos y emplazamientos de lanzamiento de misiles de crucero".

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