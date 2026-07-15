J&J confía en superar en 2026 por primera vez los 100,000 millones de dólares de facturación

Johnson & Johnson (J&J) obtuvo un beneficio neto de 5,534 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, en línea con el resultado contabilizado entre abril y junio del año pasado por la farmacéutica estadounidense, que confía en superar por primera vez en 140 años el umbral de los 100,000 millones de dólares.

Las ventas de la multinacional dirigida por el español Joaquín Duato sumaron 25,310 millones de dólares, un aumento interanual del 6.6%, incluyendo una subida del 7.8% en la facturación del negocio farmacéutico, hasta 16,384 millones de dólares, mientras que la división MedTech elevó un 4.5% sus ingresos, hasta 8,926 millones de dólares.

En cuanto a la procedencia geográfica de los ingresos trimestrales, las ventas en Estados Unidos sumaron 14,533 millones de dólares, un 7.3% más, mientras que la facturación internacional creció un 5.7%, hasta 10,777 millones de dólares.

De tal modo, en el primer semestre de 2026 la compañía obtuvo un beneficio neto de 10,769 millones de dólares, un 34.9% menos que la primera mitad de 2025, aunque las ventas aumentaron un 8.2% hasta junio, con 49,372 millones de dólares.

"Johnson & Johnson obtuvo excelentes resultados en el segundo trimestre", declaró Joaquín Duato, presidente y consejero delegado de Johnson & Johnson, para quien la multinacional está en camino de alcanzar su objetivo de más de 100,000 millones de dólares en ingresos anuales "por primera vez en los 140 años de historia de la compañía".

En este sentido, la farmacéutica ha revisado al alza sus previsiones para 2026, cuando confía en alcanzar ventas de entre 100,800 y 101,400 millones de dólares, ligeramente por encima del rango anterior de entre 100,300 y 101,300 millones de dólares. Además, espera anotarse un beneficio por acción ajustado y diluido de entre 11.60 y 11.75 dólares, frente a la horquilla de entre 11.45 y 11.65 dólares anticipada en abril.