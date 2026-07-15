Petróleo sube 1% tras amenaza de Irán de cerrar todos ⁠los demás corredores de exportación

El petróleo ganaba en torno a un 1% este miércoles, después ⁠de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reimpusiera un bloqueo naval a los puertos iraníes y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica amenazara con cerrar "todos ⁠los demás corredores de exportación que ⁠benefician a Estados Unidos y sus aliados".

A las 09:50 GMT, los futuros del Brent avanzaban 69 centavos, o un 0.8%, a 85.42 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) subían 73 centavos, o un 0.9%, a 80.07 dólares.

Los precios del petróleo cerraron el martes con un alza del 2%, alcanzando su máximo en un mes, ya que los ataques agravaron la interrupción del suministro en el estrecho de Ormuz, por donde transitaba cerca de una quinta parte del crudo y el gas natural licuado del mundo antes del inicio de la guerra con Irán.

"Las exportaciones energéticas regionales o bien se comparten entre todos, o bien se niegan a todos", afirmó la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido el miércoles por la agencia estatal de noticias iraní IRNA.

Los analistas han señalado que Teherán ha estado dando a entender que podría utilizar a sus aliados hutíes en Yemen para cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, que da acceso al mar Rojo, lo que abriría un nuevo frente contra Washington y pondría ⁠en peligro dos de las arterias energéticas más vitales ⁠del mundo.

Las hostilidades entre ⁠Irán y Estados Unidos se reavivaron la semana pasada, socavando una tregua ya de por ⁠sí frágil alcanzada en junio tras varios meses de combates.

Más temprano en la jornada, Washington inició una nueva ronda de ataques para seguir mermando las capacidades iraníes utilizadas para atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz, según informó el ejército estadounidense.

"Dejaré los objetivos energéticos para el final, pero, en última instancia, atacaremos objetivos energéticos", declaró Trump a Fox News en una entrevista emitida el martes por ⁠la noche en el programa "Special Report with Bret Baier".