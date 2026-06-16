Ursula von der Leyen pide acción para regular acceso de jóvenes a las redes sociales

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó el martes que llegó "la hora de actuar" para regular el acceso de los menores a las redes sociales, tras la publicación de un estudio que confirma los riesgos para su bienestar físico y mental.

Según una encuesta realizada entre más de 25,000 padres en los 27 países de la UE, los jóvenes europeos "pasan una media de 4.5 horas al día en línea los días lectivos, y 6.1 horas al día los fines de semana".

Además, el 14% de los adolescentes pasa más de 10 horas diarias frente a una pantalla, según la investigación realizada en el marco del Eurobarómetro.

Más allá de los problemas vinculados a este consumo excesivo, muchos jóvenes están expuestos a contenidos problemáticos a través de las redes sociales con múltiples efectos en su salud, agregó el estudio.

"Las redes sociales pueden crear vínculos e inspirar. Pero cuando uno de cada tres jóvenes afirma que le provocan estrés, tristeza o un sentimiento de exclusión, no podemos ignorar su impacto en la salud mental y el bienestar", comentó Ursula von der Leyen.

"Y cuando una cuarta parte de nuestros jóvenes se enfrenta a contenidos problemáticos en línea —discursos de odio, presiones relacionadas con la imagen corporal, violencia inesperada—, es una señal clara de que ha llegado la hora de actuar", añadió la presidenta de la Comisión Europea.

Estas cifras se han publicado al finalizar los trabajos de un comité de expertos encargado de asesorar a Bruselas sobre la posible prohibición de las redes sociales para menores a escala de la UE.

Este comité presentarán sus recomendaciones al Ejecutivo europeo el 13 de julio.

Varios países de la UE han seguido los pasos de Australia y trabajan en el establecimiento de una mayoría digital para las redes sociales, como Francia, España y Dinamarca.

Mientras se toma una decisión en el bloque, la Comisión presentó en abril una aplicación europea de verificación de edad que podrá ayudar a los Estados miembros a aplicar las prohibiciones nacionales.

Reino Unido también anunció el lunes su intención de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, mediante una ley que se espera para finales de año.

La prohibición afectará a redes sociales como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X, pero no a las aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Signal.