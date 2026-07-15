Buscar
El Economista
Mercados

Lectura 1:00 min

Japón recibirá su primer cargamento de crudo mexicano desde el inicio de la guerra en Irán

Un petrolero que transporta crudo mexicano ⁠para Cosmo Oil, filial de Cosmo Energy, tiene previsto llegar ‌a Japón tan pronto ⁠como el viernes, ⁠dijo este miércoles el Ministerio ‌de Industria japonés.

main image

Tanques en una refinería de petróleo con el monte Fuji al fondo, en Yokohama, prefectura de Kanagawa.AFP

Reuters

Un petrolero que transporta crudo mexicano ⁠para Cosmo Oil, filial de Cosmo Energy, tiene previsto llegar a Japón tan pronto ⁠como el viernes, ⁠dijo este miércoles el Ministerio de Industria japonés, lo que ofrece una alternativa a los suministros de Oriente Medio.

Esto marcaría la primera llegada de crudo mexicano a Japón desde que comenzó a finales de febrero la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, dijo el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) en un comunicado.

Te puede interesar

Se espera que el petrolero llegue a la refinería de Yokkaichi, en el centro de Japón, tan pronto como este viernes, antes de continuar hacia la refinería de Chiba, cerca de Tokio.

Viajó desde ⁠el golfo de México ⁠a través del ⁠cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur ⁠de África.

En abril, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordaron en una llamada telefónica reforzar la cooperación energética, mientras la guerra en Irán alteraba los suministros mundiales ⁠de petróleo y gas.

Temas relacionados

tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete