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Japón recibirá su primer cargamento de crudo mexicano desde el inicio de la guerra en Irán
Un petrolero que transporta crudo mexicano para Cosmo Oil, filial de Cosmo Energy, tiene previsto llegar a Japón tan pronto como el viernes, dijo este miércoles el Ministerio de Industria japonés.
Un petrolero que transporta crudo mexicano para Cosmo Oil, filial de Cosmo Energy, tiene previsto llegar a Japón tan pronto como el viernes, dijo este miércoles el Ministerio de Industria japonés, lo que ofrece una alternativa a los suministros de Oriente Medio.
Esto marcaría la primera llegada de crudo mexicano a Japón desde que comenzó a finales de febrero la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, dijo el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) en un comunicado.
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Se espera que el petrolero llegue a la refinería de Yokkaichi, en el centro de Japón, tan pronto como este viernes, antes de continuar hacia la refinería de Chiba, cerca de Tokio.
Viajó desde el golfo de México a través del cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África.
En abril, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordaron en una llamada telefónica reforzar la cooperación energética, mientras la guerra en Irán alteraba los suministros mundiales de petróleo y gas.