Japón recibirá su primer cargamento de crudo mexicano desde el inicio de la guerra en Irán

Un petrolero que transporta crudo mexicano ⁠para Cosmo Oil, filial de Cosmo Energy, tiene previsto llegar a Japón tan pronto ⁠como el viernes, ⁠dijo este miércoles el Ministerio de Industria japonés, lo que ofrece una alternativa a los suministros de Oriente Medio.

Esto marcaría la primera llegada de crudo mexicano a Japón desde que comenzó a finales de febrero la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, dijo el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) en un comunicado.

Se espera que el petrolero llegue a la refinería de Yokkaichi, en el centro de Japón, tan pronto como este viernes, antes de continuar hacia la refinería de Chiba, cerca de Tokio.

Viajó desde ⁠el golfo de México ⁠a través del ⁠cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur ⁠de África.

En abril, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordaron en una llamada telefónica reforzar la cooperación energética, mientras la guerra en Irán alteraba los suministros mundiales ⁠de petróleo y gas.