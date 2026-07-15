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El Economista
Geopolítica

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Estados Unidos anuncia el inicio de una nueva oleada de ataques contra Irán

El ejército ⁠estadounidense dijo que ‌había iniciado ⁠una nueva oleada ⁠de ‌ataques ​contra Irán a ​las 10:00 GMT de este miércoles.

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Reuters

El ejército ⁠estadounidense dijo que había iniciado ⁠una nueva oleada ⁠de ataques contra Irán a las 10:00 GMT de este miércoles. 

"Los ataques tienen como objetivo debilitar aún más las capacidades militares que las fuerzas iraníes han utilizado para atacar a buques mercantes en el estrecho de ⁠Ormuz", ⁠dijo ⁠el Mando Central de Estados Unidos ⁠en una publicación de X.

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