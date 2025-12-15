Plusvalías de las Afores se moderan en noviembre; bajan 77% respecto a octubre

Las plusvalías de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) se moderaron durante noviembre, sin embargo, aún están en niveles históricos en lo que va de 2025.

Durante el onceavo mes del año, las plusvalías de las Afores fueron de 32,608 millones de pesos, una caída de 77% respecto a octubre, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Sin embargo, aún con las plusvalías más moderadas del mes pasado, las Afores sumaron plusvalías por 1.12 billones de pesos en enero-noviembre de 2025, una cifra nunca antes vista para un periodo similar.

Noviembre fue el séptimo mes consecutivo en el que las Afores logran plusvalías. De hecho, de los 11 meses que van del 2025, solamente en abril hubo minusvalías.

La Consar destacó que las plusvalías por 1.12 billones de pesos de las Afores en 2025 representan el 16.5% del ahorro de los trabajadores que había en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) al cierre del año pasado.

Las Afores tienen el mandato de invertir los ahorros para el retiro de los trabajadores con el fin de generar los mayores rendimientos posibles y de esa manera mejorar sus pensiones.

Para esto, las Afores invierten los ahorros en distintos instrumentos financieros, como lo son la deuda (tanto pública como privada), acciones en las bolsas de valores, Fibras, divisas, entre otros.

El desempeño que tiene cada instrumento en el mercado se va reflejando en plusvalías o minusvalías al interior de los portafolios de inversión de las Afores.

Durante noviembre, las bolsas en Estados Unidos tuvieron retrocesos mensuales, lo que habría afectado los portafolios de inversión de las Afores.

A lo largo de 2025, las Afores se han beneficiado del buen rendimiento que han tenido las bolsas de valores en México y el mundo, así como de los recortes a las tasas de interés.