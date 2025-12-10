Elegir afore en 2026 será distinto: lo que realmente importa ante comisiones iguales

La comisión que te cobran las afores por gestionar, resguardar e invertir tu dinero para el retiro dejará de ser una ventaja competitiva para 90% de las empresas en 2026. Bajo esa lógica, ¿cuáles factores debes considerar para elegir a la mejor administradora de tus recursos?

En el país operan 10 afores, las cuales administran 69.4 millones de cuentas y 8.18 billones de pesos, equivalente a 88% del presupuesto del país para este año.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) señala que, para seleccionar la mejor administradora, se deben tomar en cuenta tres factores: rendimientos que te da a ganar, comisión que te cobra y servicios que te ofrece.

“Se estima que elegir una afore con altos rendimientos y bajas comisiones en lugar de una con bajos rendimientos y altas comisiones puede suponer, en el largo plazo, una pensión 25% a 30% mayor o menor, respectivamente”, dice la institución.

La comisión se unifica

Para 2026, nueve de las administradoras que operan en el país cobrarán la misma comisión: 0.54% sobre saldo. PensionISSSTE es la única que tendrá una tarifa diferente (0.52 por ciento).

Si las opciones para el manejo de tu cuenta individual son Azteca, Banamex, Coppel, Inbursa, Invercap, Principal, Profuturo, Sura o XXI Banorte, ¿cuál es la “fórmula mágica” para tomar la mejor decisión?

“Eran tres elementos para decidir tu afore: comisiones, que en algún momento sí fueron diferenciadas; servicio (...), que es importante evaluar, aunque es un poquito subjetivo ese tema y nos deja el tercero, que es el único elemento objetivo y claro, el rendimiento.

Hoy en día es ese gran diferenciador que te permite tomar decisión de cambio”, comenta Moisés Pérez, fundador de Yo Jubilado Estrategias para tu retiro.

Para evaluar este tema, la Consar recomienda considerar el Indicador de Rendimiento Neto (IRN), el cual ya incluye la deducción de las comisiones aplicables.

Revisa por siefore generacional

Debes considerar que cada afore tiene una decena de sociedades de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro, llamadas siefores generacionales, en las cuales se agrupan los trabajadores en función de su año de nacimiento. Éstas son las 10 que gestionan tu dinero.

Básica inicial: trabajadores menores a 25 años.

Básica (nacidos entre los años 90-94): trabajadores de 25 a 29 años.

Básica 85-89: trabajadores de 30 a 34 años.

Básica 80-84: trabajadores de 35 a 39 años.

Básica 75-79: trabajadores de 40 a 44 años.

Básica 70-74: trabajadores de 45 a 49 años.

Básica 65-69: trabajadores de 50 a 54 años.

Básica 60-64: trabajadores de 55 a 59 años.

Básica 55-59: trabajadores de 60 a 64 años.

Básica de pensiones: diseñada para trabajadores de 65 años o más y su sociedad de inversión se encuentre cerrada.

El IRN se debe evaluar por siefore general. Por ejemplo, si naciste en 1980 y tu afore es Sura, tu siefore generacional es Básica 80-84 con Sura y ese es el indicador que debes evaluar.

La Consar da a conocer el IRN en su página. Cabe destacar que Profuturo tiene la comisión más baja, pero sólo en una siefore tiene de los rendimientos más altos.

Éstos son las tres afores que dan mejores rendimientos por siefore generacional, con datos a octubre de 2025.

Básica inicial

Profuturo (8.64%) Sura (8.17%) XXI Banorte (8.07%)

Básica 95-99

Profuturo (8.67%) Sura (8.21%) XXI Banorte (8.09%)

Básica 90-94

Profuturo (8.63%) Sura (8.16%) Inbursa (8.14%)

Básica 85-89

Profuturo (8.66%) Sura (8.11%) Inbursa (8.01%)

Básica 80-84

Profuturo (8.51%) Sura (8.11%) Inbursa (7.94%)

Básica 75-79

Profuturo (8.37%) Sura (7.95%) Inbursa (7.81%)

Básica 70-74

Profuturo (8.07%) Sura (7.81%) Inbursa (7.54%)

Básica 65-69

Profuturo (7.69%) Sura (7.61%) Inbursa (7.41%)

Básica 60-64

Sura (7.29%) Profuturo (7.24%) Inbursa (7.09%)

Siefore Básica de Pensiones

Azteca (7.20%) Coppel (7.11%) PensionISSSTE (7.03%)

Manolo Wigueras, especialista en educación financiera, destaca que las cifras del IRN son datos históricos al mes en que se especifican (en este caso octubre). Este indicador es clave para tener una mejor pensión, por ejemplo, dice, 2% de diferencia en el IRN es “muy importante”, aunque parezca poco.

Imagina dos personas que invierten 3,000 pesos mensuales en una afore o en cualquier otro esquema de inversión, una tiene un rendimiento de 5.5% y la otra 7.5 por ciento. Después de 40 años de vida laboral, el primer ahorrador tendrá un estimado de 3.5 millones de pesos y el segundo, poco más de seis millones de pesos. “De ahí la importancia de elegir bien”.

Al respecto, Moisés Pérez señala que de poco sirve que una afore cobre poco por el manejo de tus recursos, si el rendimiento que te da no es el mejor.

“Por eso, resulta cada vez más importante saber diferenciar y conocer a detalle el rendimiento que da cada siefore generacional”.

No te olvides de los servicios

Si bien el rendimiento juega el papel más importante para elegir afore, la calidad de los servicios también es importante considerarla, con el objetivo de complementar el análisis.

En este punto se considera atención al público, calidad de su información, eficiencia en los trámites y cobertura y cercanía de sus sucursales, entre otros elementos.

Para ello puedes emplear el Monitor Afore. Se trata de una herramienta de la Consar que evalúa la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios que ofrecen las administradoras.

Está compuesto por 31 indicadores que miden aspectos como los tiempos de atención y conclusión de trámites, quejas recibidas, infraestructura y canales de servicio, así como la capacitación de los asesores previsionales.

Los datos más recientes se publicaron el 30 de septiembre. Las mejor evaluadas en la última revisión fueron Inbursa (85.7 puntos de 100), Coppel (84.6) y PensionISSSTE (82.5). Las peor calificadas son: Invercap (65.3), Azteca (65.4) y Principal (73.8).

Un dato importante es que Profuturo da el mejor rendimiento en la mayoría de los casos, pero es de las peores evaluadas en servicios. Qué prefieres ¿mayores ganancias o mejor atención?

¿Te fue útil esta información? Escribe a fernando.franco@eleconomista.mx