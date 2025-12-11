Inversiones en renta fija darán rendimientos más estables en 2026: SURA Investments

En el 2026, las inversiones en renta fija darán rendimientos mucho más estables que en 2025, lo cual repercutirá en portafolios como los de las Afores, dijo el director de renta fija e inversiones en SURA Investments, Joaquín Barrera.

Durante el webinar “Inversiones 2026: un año decisivo para la región”, organizado por SURA Investments, Barrera mencionó que el 2025 fue un año de mucha rentabilidad para las inversiones de renta fija.

A ello, agregó, se suma el hecho de que igualmente ya llevamos varios años acarreando rendimientos de doble dígito en la renta variable internacional.

“Creo que sería sano que no tuviéramos esos rendimientos cada año, porque entonces se van generando valuaciones extremadamente estiradas o elevadas. Por lo tanto creo que el siguiente año debería ser un poquito más estable, pero con retornos que se mantienen todavía en el terreno positivo y siguen siendo atractivos”, explicó.

Indicó que los buenos rendimientos de la renta fija en la región de América Latina durante 2025, con retornos de doble dígito, se debieron al descenso de las políticas monetarias (recortes a las tasas de interés) por parte de los bancos centrales de varios países.

No obstante, mencionó que para 2026 ya no se esperan tantos recortes a las tasas de interés, e incluso hay países en los que se espera que haya aumentos, por lo que “la misión que tenemos para la renta fija en el 2026 es claramente distinta a la que teníamos en este 2025”.

Anticipó que a diferencia de lo que ocurrió el presente año, durante el 2026 la renta fija va a ser más un año de devengo de cupones o de ganancia de intereses más que de ganancia de capital.

Y es que declaró, la mayor parte del recorrido de revalorización de los precios en los bonos de deuda ya se dio en 2025, por lo que si bien puede que en 2026 siga habiendo algo de revalorización en precios, en realidad el mayor componente de la rentabilidad de la renta fija de la ganancia de intereses.

“En 2026 seguimos viendo que la renta fija latinoamericana tiene un potencial brutal cuando se compara en relativo con otros países emergentes. Estamos hablando que desde Brasil, Colombia, México, Perú, Chile un poco menos, todavía tienen una rentabilidad esperada muy potente mirando desde las tasas reales”, dijo.

Tasas reales y ajustadas en AL

En ese sentido, Joaquín Barrera señaló que si se toman las tasas de 10 años, se les quita la inflación esperada y se ajustan por el riesgo de estar invertido en cada país, se obtiene una tasa real ajustada por riesgo, es decir, “lo que realmente el inversionista se va a llevar limpio”.

“Estamos viendo que en Colombia pueden ser tasas (reales ajustadas) incluso cerca del 4%. México también cerca del 3.5, 3.7%. Perú, un poquito más pegadas al 3%, pero son tasas ya reales ajustadas por ese riesgo político o del país. Chile está un poquito más abajo con unas tasas más hacia el 0.3 (por ciento)”, abundó.

En ese sentido, detalló que los inversionistas internacionales van a buscar justamente esas rentabilidades ajustadas por riesgo y justamente ahí es donde América Latina luce espectacular también en el 2026.