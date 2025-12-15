¿Cuál Afore me da el mejor rendimiento por generación?

El Índice de Rendimiento Neto (IRN) se ha convertido en un indicador clave para evaluar el desempeño de las Afores en México, ya que muestra el rendimiento real que obtienen los trabajadores por el ahorro de su retiro, una vez descontadas las comisiones que cobran las administradoras.

En un sistema de cuentas individuales, donde el monto de la pensión dependerá en gran medida del ahorro acumulado y sus rendimientos, el IRN es una referencia central para tomar decisiones informadas.

La importancia de este indicador radica en que no existe una sola Afore “mejor” para todos los trabajadores, sino que su desempeño varía según la Siefore generacional a la que pertenece cada persona.

Conocer el IRN correspondiente a la generación propia permite a los trabajadores evaluar si su ahorro está siendo administrado de manera eficiente y, en su caso, considerar un cambio de Afore.