¿Cuáles son mis derechos si trabajo en un día festivo? Todo lo que debes saber

Los días festivos o de descanso obligatorio están contemplados en la Ley Federal del Trabajo (LFT). En estas fechas no existe la responsabilidad de prestar servicios, salvo por mutuo acuerdo. En caso de laborar, la legislación prevé una compensación adicional.

La Ley Federal del Trabajo reconoce al menos nueve fechas de descanso obligatorio, siete son fijas y las dos restantes, están vinculadas con los procesos electorales y el cambio en la titularidad del Poder Ejecutivo.

El siguiente día festivo para los trabajadores en México es este lunes 16 de marzo, se celebra en conmemoración del natalicio de Benito Juárez (21 de marzo), pero el asueto se recorre al tercer lunes de marzo. Este fue uno de los cambios con la reforma laboral del 2006, que recorrió tres fechas feriadas para asegurar al menos tres puentes anuales.

Cuando se trata de un día de descanso obligatorio, la legislación laboral prevé que las personas que trabajan en esa fecha tienen derecho a recibir su salario ordinario por la jornada de trabajo más un salario doble. Es decir, se recibe un monto equivalente al triple del ingreso que se obtiene habitualmente por día trabajado, por eso se suele denominar “pago triple”.

Si el descanso obligatorio coincide con un domingo se tiene derecho a una prima dominical equivalente a 25% del salario ordinario.

Otro dato importante en torno a los días festivos es que estos no se pueden tomar a cuenta de vacaciones; es decir, si la persona descansa no se puede descontar del periodo vacacional al que tiene derecho por su antigüedad. Este mismo criterio se aplica para los días de descanso ordinarios por Ley o contrato de trabajo.

La Ley Federal del Trabajo también contempla sanciones cuando se incumple con el pago por laborar en un festivo, la multa oscila entre los 5,865 y los 586,550 pesos, este monto puede fijarse por cada trabajador afectado y no exime al empleador del cumplimiento.

Calendario 2026: Lista de festivos, puentes y vacaciones escolares.Gráfico: El Economista

¿Cuáles son los días festivos en 2026?

En 2026 los mexicanos disfrutarán de siete días de descanso obligatorio. Estas son las fechas que contempla la LFT para este año:

1 de enero , por Año Nuevo

2 de febrero , por el aniversario de la Constitución (5 de febrero)

16 de marzo , por el natalicio de Benito Juárez (21 de marzo)

1 de mayo , por el Día del Trabajo

16 de septiembre , por el aniversario de la Independencia

16 de noviembre , por el aniversario de la Revolución (20 de noviembre)

25 de diciembre, por Navidad

La Ley Federal del Trabajo igual incluye en la lista de festivos el 1 de octubre por la transmisión del Poder Ejecutivo y los días en los que se realizan las elecciones.

Esto significa que después de este lunes, los mexicanos tendrán sólo 4 días de descanso obligatorio para el resto del año. Si bien se han presentado propuestas recientemente para ampliar la lista de feriados, ninguna se ha aprobado hasta ahora.