Frente frío 40 y cuarta tormenta invernal provocarán lluvias, vientos y heladas en gran parte de México

El Frente Frío Número 40, en combinación con la cuarta tormenta invernal de la temporada, provocará un descenso de temperaturas, lluvias, fuertes rachas de viento y heladas en diversas regiones del país durante los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema será reforzado por una masa de aire polar que se desplazará sobre el norte y noreste de México e interactúa con corrientes en chorro, canales de baja presión e ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe.

Estas condiciones generarán precipitaciones en gran parte del territorio nacional, evento de “Norte” en el Golfo de México y descenso de temperaturas en amplias regiones.

Lluvias intensas y evento de “Norte”

El pronóstico del SMN indica que el sistema provocará lluvias muy fuertes a intensas en el sureste del país. Entre los estados más afectados se encuentran:

Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con lluvias de 75 a 150 milímetros.

Campeche y Quintana Roo, con precipitaciones de 50 a 75 milímetros.

Puebla y Yucatán, donde se prevén chubascos fuertes.

Además, se registrará un evento de “Norte” con rachas de viento de hasta 100 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, mientras que en Tamaulipas y Veracruz podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h. También se espera oleaje elevado de hasta cuatro metros en costas del Golfo de México y el Pacífico sur.

Heladas y descenso de temperatura

La masa de aire polar asociada al sistema favorecerá un marcado descenso térmico, principalmente en zonas serranas del país. Se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en regiones montañosas de estados como:

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Estado de México

Puebla

Veracruz

Oaxaca

En contraste, persistirá una onda de calor en el occidente y sur del país, donde las temperaturas podrían alcanzar hasta 45 grados Celsius en estados como Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero.

Vientos fuertes y posibles tolvaneras

Para este miércoles se prevén vientos de 10 a 20 km/h, con rachas superiores a 55 km/h en zonas del norte del estado, principalmente en Ciudad Juárez, Palomas, Coyame y Manuel Benavides.

Estas condiciones podrían provocar tolvaneras y reducción de visibilidad en carreteras, por lo que las autoridades pidieron a los automovilistas extremar precauciones al conducir.

Las autoridades de protección civil recomendaron a la población mantenerse abrigada, evitar cambios bruscos de temperatura y seguir los avisos meteorológicos oficiales, ya que las condiciones de frío, viento y lluvias podrían persistir en varias regiones del país durante los próximos días.