Estados Unidos abre su primera oficina del FBI en Ecuador

Estados Unidos abrió su primera oficina ⁠del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Ecuador, en busca de colaborar con ⁠las autoridades del ⁠país para combatir al crimen organizado, dijo el miércoles la embajada de Washington en Quito.

Washington y Quito iniciaron este mes operaciones militares conjuntas en contra de los grupos criminales vinculados al narcotráfico que operan en territorio ecuatoriano y sus economías ilícitas, especialmente la minería ilegal.

"Con este memorando y con la creación de la unidad de confianza del FBI, mejoramos nuestra capacidad conjunta para identificar, desmantelar y llevar ante la justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean armas y financian el terrorismo", dijo ⁠el encargado de negocios ⁠de la ⁠embajada, Lawrence Petroni, citado en el mensaje en ⁠redes sociales.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, por su parte, aseguró que el trabajo del FBI en el país sudamericano será de manera inmediata y el gobierno estableció una ⁠nueva unidad en la policía del país para el trabajo conjunto.

