Estados Unidos abre su primera oficina del FBI en Ecuador
Washington y Quito iniciaron este mes operaciones militares conjuntas en contra de los grupos criminales vinculados al narcotráfico que operan en territorio ecuatoriano.
Estados Unidos abrió su primera oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Ecuador, en busca de colaborar con las autoridades del país para combatir al crimen organizado, dijo el miércoles la embajada de Washington en Quito.
Washington y Quito iniciaron este mes operaciones militares conjuntas en contra de los grupos criminales vinculados al narcotráfico que operan en territorio ecuatoriano y sus economías ilícitas, especialmente la minería ilegal.
"Con este memorando y con la creación de la unidad de confianza del FBI, mejoramos nuestra capacidad conjunta para identificar, desmantelar y llevar ante la justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean armas y financian el terrorismo", dijo el encargado de negocios de la embajada, Lawrence Petroni, citado en el mensaje en redes sociales.
El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, por su parte, aseguró que el trabajo del FBI en el país sudamericano será de manera inmediata y el gobierno estableció una nueva unidad en la policía del país para el trabajo conjunto.
