Industria farmacéutica, con la mira en Puebla para invertir en polo de desarrollo: Ebrard

Puebla, Pue. Empresas del sector farmacéutico están entre las 100 interesadas en invertir dentro del Polo de Desarrollo para el Bienestar en el municipio de San José Chiapa, a la par de que el 90% de las 275.2 hectáreas disponibles en esa zona se encuentran comprometidas para usarse, informó el secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard Casaubón.

En su visita a Puebla para el segundo día de la Exhibición Internacional Textil (Exintex), el funcionario federal afirmó que el polo del estado es de los más avanzados para consolidarse, por lo que pronto vendría la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para anunciar las primeras inversiones.

En este sentido, se reservó dar a conocer montos de inversiones de las empresas farmacéuticas, pero que el mercado de medicinas, solo en Estados Unidos, representa 220,000 millones de dólares.

En el caso de México, el secretario de Economía federal resaltó que las empresas de ese sector exportan 1,000 millones de dólares, por consiguiente "es factible que se instalen en el territorio poblano y que generarán decenas de empleos".

Resaltó que las cadenas de valor son muy importantes y que las autoridades deben observarlas para la atracción de proyectos productivos.

Ebrard Casaubón dijo que las empresas que lleguen a Puebla demandarán personal especializado y servicios avanzados, por lo cual universidades y la proveeduria deben estar listos para intervenir.

Recalcó que otras empresas que llegaran al polo de desarrollo son de los sectores automotriz y textil, ya que entran dentro de la proyección de consolidar esta zona industrial, donde está la planta de AUDI.

Mencionó que Sheinbaum Pardo está interesada en que los estado atraigan inversiones en materia tecnológica, como quiere el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Sobre el T-MEC, comentó que la próxima semana iniciará la primera de tres rondas de conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para encontrar acuerdos en este 2026.

Indicó que estos acercamientos se enfocarán en la reducción de las importaciones de Asia a los respectivos países que integran este tratado, así como definir las reglas de origen para una sana competencia, lo cual involucra proteger las cadenas de suministros.