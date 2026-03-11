La producción de autopartes se contrajo 2.8% en Querétaro durante el 2025

Querétaro, Qro. El valor de producción de la industria de autopartes de Querétaro sumó 9,327 millones de dólares en el 2025, contribuyendo con 7.8% de la producción nacional, y significó una contracción de 2.8% respecto al 2024, de acuerdo con datos de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Este comportamiento se encuadra en la incertidumbre que vivió la industria en el 2025, ante el cambio de gobierno en Estados Unidos y la política arancelaria que emprendió el presidente Donald Trump, entre otros factores.

Ese año Querétaro se mantuvo como el quinto productor de autopartes; en los primeros cuatro sitios se posicionaron Coahuila, Guanajuato, Nuevo León y Chihuahua.

De los 10 principales estados productores, Querétaro fue uno de los siete que cerraron 2025 con una caída anual en el valor de producción; solamente Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes crecieron con variaciones inferiores a 2 por ciento.

El descenso que registró la producción en Querétaro está ligeramente por encima de la contracción que experimentó la industria de autopartes en el país (-2.2 por ciento).

De enero a diciembre del 2025 la producción mexicana de autopartes sumó 119,002 millones de dólares; nada más en diciembre creció 6.5% respecto a ese mes del año previo. De acuerdo con análisis de la INA, el sector se fortaleció durante el segundo semestre del año y se refleja en el avance que mostró en el último mes.

La región Bajío -en la que participa Querétaro- produjo piezas automotrices con un valor de 42,565 millones de dólares en el 2025, aportando 35.8% del valor total.

El norte de México lideró la producción, al aportar 44.1% del valor nacional y la zona norte contribuyó con 15.1 por ciento.

El gerente de Estudios Económicos de la INA, Julio Galván, explicó que 2025 estuvo lleno de retos para el sector; habló de una recuperación a lo largo del año, dado que inicialmente la producción bajó 10.4 por ciento.

De igual forma, la exportación mostró una tendencia similar que comenzó con una caída de dos dígitos al arranque de año y finalizó 2025 con un menor impacto.

Las exportaciones mexicanas de autopartes sumaron 103,508 millones de dólares; mientras en enero la caída fue de 10.3% y al cierre de diciembre se redujo la brecha, al finalizar con una variación de -2.4 por ciento. En tanto, México continuó como el principal proveedor de autopartes de Estados Unidos.

La producción mexicana de autopartes está compuesta principalmente por partes eléctricas; transmisiones y embragues; así como telas, alfombras y asientos; partes para motos; suspensión y dirección, entre otros sectores.