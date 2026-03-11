Líderes del G7 acuerdan examinar opción de escoltar barcos para que naveguen por el golfo

Los líderes del G7 —Estados Unidos, ⁠Canadá, Japón, Italia, Reino Unido, Alemania y Francia— acordaron examinar la ⁠opción de proporcionar escolta ⁠a los barcos para que puedan navegar libremente por el golfo, según un comunicado de la presidencia del grupo de naciones emitido el miércoles.

El comunicado se emitió después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, convocara una reunión telefónica con los líderes del G7 para debatir la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y su impacto en el aumento de los precios de la energía.

"En este sentido, se ha creado ⁠un grupo de ⁠trabajo para estudiar ⁠la posibilidad de escoltar a los ⁠buques cuando se den las condiciones de seguridad adecuadas, lo que también irá acompañado de gestiones con las compañías navieras, las empresas de transporte y las aseguradoras", se indica en ⁠el comunicado.

rrg