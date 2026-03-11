Ricardo Gallardo refuerza lazos de cooperación con Italia

⁠El Gobernador del Estado recibió al Excmo. Embajador, Alessandro Modiano, para conversar sobre oportunidades para la atracción de más inversiones italianas en la entidad potosina, así como el intercambio cultural y comercial.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, se reunió con el Excmo. Embajador de Italia en México, Alessandro Modiano, para reforzar los lazos de cooperación en beneficio mutuo, los cuales se podrán materializar en intercambios comerciales, culturales y de desarrollo económico, destacándose las oportunidades para atraer a más empresas italianas que inviertan en el Estado.

En el cambio que se vive y se siente, el Gobernador del Estado presentó al diplomático italiano las principales fortalezas de San Luis Potosí como destino para el capital extranjero, entre ellas su ubicación estratégica en el centro del país, la disponibilidad de talento humano especializado y la infraestructura carretera que conecta a la entidad con la frontera norte, estados vecinos y los principales puertos del territorio nacional, lo anterior, en un entorno de tranquilidad y paz social gracias a que se ha logrado posicionar al Estado dentro de los cuatro más seguros del país.

El Gobernador Ricardo Gallardo destacó que la consolidación de relaciones bilaterales con Italia es parte fundamental de la estrategia para impulsar el crecimiento económico del Estado, por lo que reiteró la disposición de su Gobierno para fortalecer alianzas con otras naciones en temas vinculados al desarrollo sostenible, la innovación tecnológica, la capacitación policiaca y el intercambio académico y cultural.

Finalmente, el Mandatario Estatal reiteró en fortalecer las acciones de vinculación internacional que impulsa su administración estatal para atraer inversiones, promover proyectos de cooperación y consolidar a San Luis Potosí como un polo de desarrollo