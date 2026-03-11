Querétaro acumula 8,531 empleos nuevos en el primer bimestre del 2026

Querétaro, Qro. Durante el primer bimestre del año, se crearon 8,531 empleos formales en la entidad, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Refleja una diferencia de -1.5% (126 puestos) respecto a los 8,657 empleos que se crearon en los primeros dos meses del 2025.

En materia de empleo, Querétaro inició enero de forma positiva, con 5,616 puestos nuevos, superando incluso los generados en ese mes del año anterior. Pero en febrero reciente sumó 2,915 nuevos puestos, menos que los registrados un año atrás.

De los empleos acumulados en el lapso enero-febrero, 82.6% corresponde a trabajos permanentes y 17.4% a contrataciones eventuales.

Conforme a las cifras absolutas, entre las 32 entidades federativas Querétaro fue la séptima con más empleos generados en el bimestre enero-febrero del año en curso.

En los primeros seis peldaños se colocaron Ciudad de México (29,244), Nuevo León (28,450), Sonora (22,375), Baja California (19,999), Veracruz (17,966) y Guanajuato (10,586).

Es así como Querétaro cerró al 28 de febrero del 2026 con un total de 720,647 trabajadores asegurados ante el IMSS, la cifra todavía está por debajo del mejor registro del 2025 cuando en octubre llegó a 725,569 puestos laborales. Recordar que en diciembre Querétaro perdió 12,199 empleos por estacionalidad.

En tanto, la industria de la transformación es la que más empleos registra en la entidad, además de los sectores de servicios, comercio, entre otros.

Séptimo peldaño

Sólo en los últimos 12 meses, a nivel estatal se crearon 4,839 puestos de trabajo, en cifras absolutas también fue el séptimo estado, los primeros seis lugares los ocuparon Ciudad de México (226,228), Estado de México (88,159), Nuevo León (14,799), Hidalgo (7,529), Michoacán (7,419) y Veracruz (6,642).

Los empleos incorporados en el último año, al corte de febrero, representan un crecimiento anual de apenas 0.7%; entre las 32 entidades federativas, Querétaro se colocó en el lugar 13 en términos de crecimiento.

En total 16 estados lograron un aumento anual en el empleo durante febrero, los avances más importantes son los de Ciudad de México con un alza de 6.5%, Estado de México de 4.7% e Hidalgo de 2.7%; y las bajas más representativas son las de Guerrero -4.4%, Chiapas -3.1% y Campeche -3 por ciento.

En el país en los últimos 12 meses se sumaron 260,819 puestos de trabajo, que significaron un crecimiento anual de 1.2 por ciento; y nada más en febrero se añadieron 174,674 nuevos empleos.