Rocha Moya estrecha lazos de cooperación con el Cónsul General de EU en Hermosillo, Drew Hoster

En un encuentro realizado en Mazatlán abordaron temas de interés, particularmente en el rubro de inversiones

Mazatlán, Sinaloa, a 11 de marzo de 2026.- El gobernador Rubén Rocha Moya se reunió en Mazatlán con el Cónsul General de los Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster, y su equipo de trabajo, con quien abordó temas de interés de Sinaloa para el vecino país del norte, acordando también estrechar los lazos de cooperación entre el Gobierno del Estado y el gobierno de Estados Unidos.

El mandatario estatal estuvo acompañado por el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, en la que fue la primera reunión con el Cónsul de EEUU, quien asumió la titularidad del Consulado de Estados de Unidos en Hermosillo en junio de 2025, como parte de los cambios derivados de la nueva presidencia de Donald Trump.

Durante el encuentro, el gobernador Rocha planteó un panorama general de Sinaloa en materia de turismo, economía, seguridad, entre otros rubros, haciendo énfasis en los tres grandes de proyectos de inversión extranjera que se han concretado en el estado, especialmente de Mexinol, que es una inversión norteamericana.

Explicó que Topolobampo fue designado como uno de los 14 polos de desarrollo por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En materia de seguridad, conversaron sobre la cooperación de los tres órdenes de gobierno que se reúnen diariamente en la mesa de construcción de paz para dar seguimiento a los temas y diseñar operativos específicos como el del Carnaval de Mazatlán que tuvo saldo blanco y una gran participación y derrama económica.

El Cónsul por su parte reconoció el respaldo que la presidenta Sheinbaum le ha dado al estado en todos los rubros, inversión pública, apoyo de las fuerzas de seguridad, salud, educación, entre otros.

Asimismo, ofreció al gobernador Rocha todo el apoyo para cooperar en temas de interés para ambos países, particularmente en el rubro de inversiones.

En este contexto, el gobernador comentó que Sinaloa cuenta con certeza jurídica para invertir, al estar en el ranking del World Justice Project, que mide el estado de derecho en quinto lugar y uno de los 4 estados del país sin observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, destacó las empresas que han invertido en Culiacán, particularmente de las franquicias norteamericanas que se han asentado recientemente y otras que han abierto más tiendas entre el 2025 y lo que va del 2026.

En la reunión también estuvieron presentes por parte del Consulado Norteamericano, Frisco McDonald y Lucia López, del área de asuntos políticos y económicos.