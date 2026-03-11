Concanaco pide ser escuchada y aportar en las negociaciones de T-MEC

El sector de comercio, servicios y turismo del país pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum sea escuchado y por tanto, se incluya y considere como un organismo de consulta durante la primera reunión para la revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que se efectuará la semana próxima en Washington.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco SERVYTUR), Octavio de la Torre señaló que el acuerdo debe analizarse no sólo desde su ámbito normativo, sino desde la experiencia cotidiana de las empresas que sostienen el intercambio regional, generan empleo y dan dinamismo a la economía real, en especial en la frontera.

En conferencia de prensa, el líder empresarial señaló que el proceso previsto del 2026 debe asumirse como una oportunidad para fortalecer el tratado, preservar la certidumbre jurídica e integrar la visión de los sectores que lo viven todos los días en la práctica.

“En la frontera, el T-MEC no seestudia en abstracto: se vive todos los días”, subrayó.Refirió que al interior de la Concanaco se integró un Consejo Estratégico de Tratados Comerciales, compuesto por 23 especialistas en comercio internacional, en reglas de origen, en sectores de servicios, en sectores de comercio transportista de servicio, en sectores de comercio digital, pymes, solución de controversias.

“Nuestro objetivo es que aportemos con propuestas técnicas, responsables y viables desde la experiencia de quienes hacen posible que este tratado funcione. No venimos como confederación solo a señalar. Venimos a proponer con experiencia técnica y presencia territorial”, acotó el dirigente empresarial.

Desde Concanaco Servitur México, el comercio y los servicios de la frontera deben de ser incorporados de manera permanente al diálogo, “no por consigna, no por protagonismo, porque representan la operación diaria, el empleo real y una relación económica viva con Estados Unidos y con Canadá”.

El hecho de ser integrado representaría otorgar certeza jurídica para invertir, producir y para crecer. “Esa es la brújula de este proceso. Para las empresas, la palabra la clave no es especulación, es certidumbre”.

El presidente de la Concanaco argumentó que el comercio, los servicios son parte esencial de esta integración regional. Las empresas especialmente en la frontera viven el tratado todos los días en la práctica. “La revisión del 2026 debe de ser esa etapa de fortalecimiento no una fuente de incertidumbre”, afirmó.

De la Torre planteó que la negociación del T-MEC no es de “escritorio”. Esta negociación debe de ir desde la experiencia. Y el comercio y los servicios de la frontera no son espectadores del TMEC, son esa parte cotidiana de su funcionamiento, sentenció.