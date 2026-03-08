Valle de México iniciará la semana con pronóstico de lluvias; ingresa Cuarta Tormenta Invernal

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el Valle de México iniciará la segunda semana de marzo de este 2026 con probabilidad de lluvias.

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que por la mañana de este lunes 09 de marzo habrá cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco en la región y muy frío con posibles bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, el ambiente será de templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos tanto en la Ciudad de México, como en el Estado de México, los cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

A través de su página electrónica, el SMN precisó que la temperatura mínima en la Ciudad de México oscilará entre los 10 y 12 °C, mientras que la máxima podría llegar hasta los 26 °C.

Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento del sur y suroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h en la región.

Cuarta Tormenta Invernal

El SMN indicó que este domingo 08 de marzo se formó la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada sobre el noroeste mexicano e interacciona con el frente frío número 40, originando un marcado descenso de las temperaturas, chubascos y rachas de viento de 50 a 70 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Detalló que habrá condiciones para la caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir y La Rumorosa, B.C.

Por otra parte, el frente número 39 asún se extiende con características de estacionario sobre el norte y noreste del país, ocasionando lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí (norte); chubascos en Zacatecas y lluvias aisladas en Chihuahua.

Simultáneamente, canales de baja presión sobre el centro y sureste del país, aunados al ingreso de humedad procedente del golfo de México y mar Caribe, propiciarán chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Al final del día, el frente núm. 39 se desplazará hacia el sur de EUA y dejará de afectar al país.