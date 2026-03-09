Buscar
5 tés que ayudan a destapar la nariz y aliviar la congestión por resfriado

image

Jengibre con limón, manzanilla con miel, menta o hierbabuena, canela con cítricos y tomillo: cinco infusiones calientes que ayudan a hidratar el cuerpo, suavizar la garganta y acompañar el resfriado.

Miriam Lira

Cuando llega el resfriado, uno de los síntomas más incómodos es la congestión nasal. La sensación de no poder respirar bien, la garganta irritada y el malestar general hacen que muchas personas recurran a remedios simples que se preparan en casa. Entre ellos, los tés e infusiones calientes ocupan un lugar especial: no curan el virus, pero sí ayudan a hidratar el cuerpo, reconfortar la garganta y facilitar la respiración.

El calor de una bebida caliente puede ayudar a fluidificar las secreciones nasales, mientras que el vapor que se eleva de la taza genera una sensación momentánea de alivio en las vías respiratorias. A esto se suma la hidratación, clave para que el cuerpo elimine el moco con mayor facilidad durante el resfriado.

Por eso, cuando la nariz está tapada y el cuerpo pide reposo, preparar una infusión puede convertirse en uno de los gestos más sencillos para sentirse mejor.

Té de jengibre con limón para la congestión nasal

El jengibre es una de las raíces más utilizadas en infusiones caseras durante el resfriado. Su sabor ligeramente picante produce una sensación de calor que resulta reconfortante cuando hay congestión nasal o irritación en la garganta.

Combinado con limón y miel, este té se convierte en una de las bebidas calientes más populares para acompañar los síntomas del resfriado.

Cómo prepararlo

Ingredientes

2 tazas de agua

3 o 4 rodajas de jengibre fresco

Jugo de medio limón

1 cucharadita de miel

Preparación

  1. Hierve el agua y añade el jengibre. 
  2. Deja infusionar cinco minutos. 
  3. Retira del fuego, agrega el limón y añade la miel cuando la bebida esté tibia. 
image

té de jengibreILONA SHOROKHOVA

Té de manzanilla con miel para la garganta irritada

La manzanilla es una de las infusiones más suaves para beber cuando el resfriado provoca cansancio o irritación en la garganta. Su sabor delicado la convierte en una bebida fácil de tomar incluso cuando el apetito disminuye.

Además, muchas personas la prefieren por la noche porque ayuda a crear una sensación de calma que favorece el descanso.

Cómo prepararlo 

Ingredientes

1 taza de agua caliente

1 cucharada de flores de manzanilla o una bolsita de té

1 cucharadita de miel

Preparación

  1. Infusiona durante cinco minutos, cuela y agrega miel antes de beber.
image

Té de manzanillaFreepik

Té de menta o hierbabuena para respirar mejor

Las infusiones de menta o hierbabuena destacan por su aroma fresco. Muchas personas las consumen cuando la nariz está tapada porque el vapor aromático puede generar una sensación de mayor apertura al respirar.

En la cocina mexicana, la hierbabuena es una de las hierbas más utilizadas para preparar bebidas reconfortantes.

Cómo prepararlo

Ingredientes

1 taza de agua

6 a 8 hojas de menta o hierbabuena

Unas gotas de limón (opcional)

Preparación

  1. Hierve el agua y viértela sobre las hojas. 
  2. Deja reposar cinco minutos y bebe caliente.
image

Té de mentaFreepik

Té de canela con cítricos para el malestar del resfriado

La combinación de canela con limón o naranja crea una infusión cálida y aromática que resulta especialmente reconfortante cuando el cuerpo se siente frío o debilitado.

Su sabor especiado convierte a este té en una bebida ideal para las tardes o noches de resfriado.

Cómo prepararlo

Ingredientes

2 tazas de agua

1 raja de canela

Cáscara de limón o naranja

1 cucharadita de miel

Preparación

  1. Hierve el agua con la canela y la cáscara de cítrico durante cinco minutos.
  2. Deja reposar y agrega la miel.
image

Té de canelaFreepik

Té de tomillo para acompañar los síntomas del resfriado

El tomillo es una hierba aromática muy utilizada en la cocina mediterránea y también en infusiones tradicionales cuando aparecen molestias respiratorias. Su aroma intenso y herbal lo convierte en una bebida reconfortante cuando hay congestión nasal.

Cómo prepararlo

Ingredientes

1 taza de agua caliente

1 cucharadita de tomillo seco o unas ramitas frescas

1 cucharadita de miel

Preparación

  1. Vierte el agua caliente sobre el tomillo, deja reposar cinco minutos y cuela antes de beber.
image

Té de tomilloFreepik

Por qué las infusiones ayudan cuando estás resfriado

Aunque ninguna infusión elimina el virus del resfriado, beber líquidos calientes sí puede ayudar a aliviar algunos síntomas. La hidratación mantiene el moco más fluido, el calor suaviza la garganta irritada y el vapor puede generar una sensación momentánea de alivio en la respiración.

Miriam Lira

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

