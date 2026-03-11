Ceagro insta a conformar cooperativas rentables en Puebla a partir de productos con alto valor para exportar

Puebla, Pue. El Consejo Estatal Agropecuario (Ceagro) consideró importante impulsar la conformación de cooperativas a partir de productos con alto valor para la exportación, al señalar que hay 600 hectáreas para cultivar y que no son aprovechadas en Puebla.

Carlos Enrique Martínez y Rivera, presidente del organismo, consideró que 45 cooperativas integradas en torno a productos del campo son pocas con respecto al mercado potencial que se tiene no solo con Estados Unidos, sino en Europa y Asia.

Indicó que productos como el higo, frutos rojos, tuna, mezcal, bambú, arándano, café, cáñamo, entre otros, pueden representar una mejor rentabilidad para el sector agrícola poblano, pero falta mayor visión de las autoridades en turno.

Incluso, dijo, la entidad está perdiendo oportunidades de convertirse en un abastecedor de productos para las agroindustrias locales, las cuales se ven en la necesidad de comprar en otros estados.

“La reconversión productiva a cultivos de mayor rentabilidad permitirá que municipios tenga un mejor desarrollo social a partir de que se generen más cooperativas y, con ello, a largo plazo puedan exportar”, resaltó.

Desaprovechan proveeduría

Bajo este contexto, dijo que en Puebla se tienen dos de las principales empacadoras de chiles, salsas y frutas en conserva, San Marcos y La Morena, las cuales exportan y no solo cubren el mercado nacional; sin embargo, por su necesidad de 50,000 toneladas de chile jalapeño al año, tienen que traer de otro estados, cuando eso debería proveerse dentro del territorio poblano.

“Ninguna hectárea de jalapeño se produce en Puebla, lo cual es preocupante, porque existen las condiciones y sobre todo las tierras para hacerlo”, recalcó.

Martínez y Rivera puntualizó que el cooperativismo tiene beneficios tangibles a mediano plazo si los productores apuestan por productos más rentables y que definan su modelo de negocios, primero en satisfacer el mercado local y nacional, para después exportar.

No obstante, dijo que los grupos de campesinos que se integraron en este esquema productivo ahora tienen el reto de tener más volúmenes para aspirar a exportar a Estados Unidos y luego a otros países.

Ahondó que el cooperativismo es factible para las localidades con mayor rezago, pero hace falta organizar a los productores, quienes siguen vendiendo de forma individual y son “blanco fácil del “coyotaje”.

El dirigente del Ceagro en Puebla dijo que quienes maduraron sus cooperativas, ahora tienen contratos de 150,000 dólares anuales, cuyo reto es mantener volúmenes para su distribución en esos países.

rrg